我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

胡彥斌認愛新歡 前任鄭爽飆罵「假深情真渣男」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭爽崩潰罵胡彥斌，「深情是演的，渣是真的」。(取材自微博)
鄭爽崩潰罵胡彥斌，「深情是演的，渣是真的」。(取材自微博)

42歲中國歌手胡彥斌與26歲易夢玲的戀情是近日熱話題，沒想到分手8年的鄭爽竟然崩潰飆罵，她的工作室「小鄭子事務部」在抖音大罵：「他的深情是演的，人設是裝的，唯有渣是真的」，讓網友傻眼說鄭爽自己後來與張恆找人代孕又鬧翻，前任交個女友就不行。

胡彥斌2015年與小9歲女星鄭爽交往，當時在女方家中親吻照曝光，透過經紀人證實交往。而這次他與新歡相差16歲，再度引發陸網討論。

鄭爽因代孕及逃漏稅風波淪為劣跡藝人，官方微博被消號，但網傳她以小號「小鄭子事務部」暗自經營粉絲，胡彥斌爆緋聞，「小鄭子事務部」激動飆罵「人設包裝得再完美，也經不住事實拆穿，實力不夠的人才愛蹭熱度，真正厲害的人早用能力站穩了腳。別做躲在陰影裡的操縱者，證據早已鎖死你的蹤跡。暗地的齷齪藏不住，興風作浪的鬧劇終會散場，沒有誰能靠謊言一直橫行，時間會撕開所有偽裝，而正義從來不會漏掉任何一個跳梁小丑」。

綜合媒體報導，當年胡彥斌愛慘鄭爽，而鄭爽似乎總是表現得若即離，常常試探胡彥斌的胡言亂語；以至於後來分手時鄭爽說：「因為我欠他的太多太多。」而胡彥斌說：「我們兩不相欠。」

報導指出，鄭爽在分手後還專門寫長文回憶過去，表示胡彥斌是唯一一個讓她想寫進書裡的人，甚至還在列舉了一百條戀愛小事。

據報導，鄭爽出書的那一年，胡彥斌買下了這本書，並且配了一篇長文，鄭爽的書雖然感動了胡彥斌，卻未能挽回兩人的戀情。

鄭爽 抖音 微博

上一則

「不靠演技靠特效」？易烊千璽「狂野時代」化身怪物口碑崩

下一則

柯佳嬿曝事前不知坤達閃兵 將陪老公一起反省

延伸閱讀

易夢玲稱海邊熱吻視頻是AI 胡彥斌打臉：沒想瞞著戀情

易夢玲稱海邊熱吻視頻是AI 胡彥斌打臉：沒想瞞著戀情
張翰上海看價值7500萬元新房 網狂猜「婚房」主人是誰

張翰上海看價值7500萬元新房 網狂猜「婚房」主人是誰
前女友是鄭爽 胡彥斌戀上小16歲AI女神「海邊熱吻」被拍

前女友是鄭爽 胡彥斌戀上小16歲AI女神「海邊熱吻」被拍
張翰上海徐匯區看7500萬婚房？ 售樓小姐姐蹲地服務

張翰上海徐匯區看7500萬婚房？ 售樓小姐姐蹲地服務

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增