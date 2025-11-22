胡彥斌認愛新歡 前任鄭爽飆罵「假深情真渣男」

鄭爽崩潰罵胡彥斌，「深情是演的，渣是真的」。(取材自微博)

42歲中國歌手胡彥斌與26歲易夢玲的戀情是近日熱話題，沒想到分手8年的鄭爽 竟然崩潰飆罵，她的工作室「小鄭子事務部」在抖音 大罵：「他的深情是演的，人設是裝的，唯有渣是真的」，讓網友傻眼說鄭爽自己後來與張恆找人代孕又鬧翻，前任交個女友就不行。

胡彥斌2015年與小9歲女星鄭爽交往，當時在女方家中親吻照曝光，透過經紀人證實交往。而這次他與新歡相差16歲，再度引發陸網討論。

鄭爽因代孕及逃漏稅風波淪為劣跡藝人，官方微博 被消號，但網傳她以小號「小鄭子事務部」暗自經營粉絲，胡彥斌爆緋聞，「小鄭子事務部」激動飆罵「人設包裝得再完美，也經不住事實拆穿，實力不夠的人才愛蹭熱度，真正厲害的人早用能力站穩了腳。別做躲在陰影裡的操縱者，證據早已鎖死你的蹤跡。暗地的齷齪藏不住，興風作浪的鬧劇終會散場，沒有誰能靠謊言一直橫行，時間會撕開所有偽裝，而正義從來不會漏掉任何一個跳梁小丑」。

綜合媒體報導，當年胡彥斌愛慘鄭爽，而鄭爽似乎總是表現得若即離，常常試探胡彥斌的胡言亂語；以至於後來分手時鄭爽說：「因為我欠他的太多太多。」而胡彥斌說：「我們兩不相欠。」

報導指出，鄭爽在分手後還專門寫長文回憶過去，表示胡彥斌是唯一一個讓她想寫進書裡的人，甚至還在列舉了一百條戀愛小事。

據報導，鄭爽出書的那一年，胡彥斌買下了這本書，並且配了一篇長文，鄭爽的書雖然感動了胡彥斌，卻未能挽回兩人的戀情。