快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

曬自拍秀S形身材 盧靖姍二胎出月子太驚艷

娛樂新聞組／即時報導
盧靖姍懷孕期間仍堅持健身。（視頻截圖）
盧靖姍懷孕期間仍堅持健身。（視頻截圖）

11月21日，香港女星盧靖姍在社交平台曬出的一組美照引發熱議。 二胎產後剛出月子的盧靖姍素顏出鏡，看來狀態極佳，身材已恢復如初，S形曲線十分明顯，產後恢復速度令人驚嘆。

這組自拍照拍攝於家中鏡子前，盧靖姍披著及肩髮，戴黑框眼鏡，素顏出鏡，皮膚狀態良好，五官依然美麗。她身穿燕麥色高領針織連衣裙搭配棕色長筒靴，一身修身穿搭完美展現了傲人的S形身材曲線，不僅腰身明顯，還有一雙纖細大長腿，與產前狀態相差無幾，完全不像剛生產1個月的媽媽，令眾多網友羨慕不已。

40歲的盧靖姍於10月24日官宣二胎兒子出生，11月17日首次露面。 一位北京攝影師在社交平台分享了與盧靖姍的合照，這是她自官宣產子後首次露面。 該攝影師正是7年前為韓庚和盧靖姍婚禮拍攝的攝影師，更具特殊意義。合照中，盧靖姍以一頭短髮出鏡，攝影師描述現在的盧靖姍「笑意裡藏著母愛，溫柔又有力量」。

據網易報導，作為高齡產婦，盧靖姍快速的恢復速度，得益於她孕期的自律與月子期的科學調養。懷二胎後盧靖姍便沒有再染髮，如今頭髮已呈現明顯的兩色分層，但反而讓她更顯親和接地氣。盧靖姍在孕期就表現出高度的自律性，期間始終保持規律的健身習慣，她曾在個人社交平台曬出懷孕7個月仍堅持健身的自拍，孕肚明顯但四肢纖細，強調自己整個孕期都堅持鍛煉。

產後，盧靖姍入住專業月子中心，有專人根據她的身體狀況定製營養均衡的月子餐。盧靖姍是混血兒，但非常認可中國「坐月子」的傳統，每次產後都會休較長時間的產假， 生下大女兒後，盧靖姍直到產後6個月才正式復工，婆婆隨行陪伴，幫忙照料女兒的生活，讓她能在工作與哺乳之間做好平衡。

丈夫韓庚也在盧靖姍懷二胎後推掉了很多工作，經常在家陪伴妻子，提供足夠的情緒價值。

從2018年官宣戀情，2019年結婚，2022年生下女兒，到今年迎來二胎兒子，韓庚和盧靖姍湊成「好」字，一家四口的美滿幸福。下個月，盧靖姍與韓庚將迎來結婚6周年紀念日，從二人世界到一家四口的轉變令不網友羨慕。

