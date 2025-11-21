趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思對17名網友提告。(取材自微博)
人氣女星趙露思因「許我耀眼」再度攀上事業高峰，但伴隨高流量而來的惡評也持續暴增。11月20日晚間，她的新工作室突然在微博發布律師聲明，宣告正式提告17名長期散布惡意言論的黑粉，引發熱議，粉絲和不少網友紛紛留言表示支持她維權，並稱趙露思是「演藝圈最剛女神」。

據趙露思工作室官微發布嚴正聲明指出，過去數月間，有多名網路用戶長期發布侮辱、惡搞、捏造事實及進行人身攻擊等內容，相關行為已嚴重損害趙露思的名譽權與肖像權等合法權益，甚至影響網路秩序。工作室表示，相關行為已明顯構成違法侵權，團隊已委託律師收集證據，目前取證程序已結束並正式立案，將依照法律途徑追究責任。

趙露思工作室更強調，此次採取法律行動只是「維權的第一步」。對於涉事帳號，要求立即刪除所有侵權內容並停止散播不實言論，否則將持續追責，毫不寬待。同時也呼籲社群大眾務必理性發言、不信謠不傳謠，共同維護健康的網路環境。

業界人士分析，趙露思近期剛脫離舊東家「銀河酷娛」並加盟「虎鯨文娛」，如今迅速啟動提告行動，不僅是在保護個人聲譽，更象徵她全面整頓品牌形象、鞏固商業合作的決心。

粉絲在聲明曝光後亦一面倒支持：「早就該告了」，「網路不是法外之地」，「露思不再溫柔，這次真的硬起來了」，「我天，妳終於動了，支持趙露思女士維權」，「還有豆瓣帳號，一個都不要放過」，「支持趙露思繼續告黑」，「妳還知道要維權啊」，「工作室終於捨得澄清一下了」，「啊啊啊啊終於等到妳」，「演藝圈最剛女神」。

據極目新聞報導，這份由趙露思工作室官微發布的嚴正聲明中，特意提到17個典型帳號曾發布過侵犯趙露思權益的相關內容。其中有一個名為「猴子勿擾」的微博帳號粉絲數僅18個，經查，該帳號因違反法律法規或「微博社區公約」，已被禁止關注。

