狗仔發布跟蹤「感想」：迪麗熱巴孤單過生日 只信自己

娛樂新聞組／即時報導
迪麗熱巴。（取材自微博）
迪麗熱巴。（取材自微博）

中國大陸社群平台微博11月21日流傳一段「知名狗仔劉大錘聊迪麗熱巴」錄音，錄音中稱，迪麗熱巴是一個謹慎到不能再小心的一個女生，她把自己隱藏的特別好，基本上只信任自己，她在北京出行低調，坐廉價出租車，生日也是孤單、可憐的一個人過，「感覺她的戀情沒啥進展」。這段錄音當天霸榜微博熱搜第一，大批網友讚迪麗熱巴「珍惜羽毛」，也有不少網友批評劉大錘窺探隱私和過度解讀。

網傳「劉大錘聊迪麗熱巴」錄音內容，疑是劉大錘在北京跟蹤迪麗熱巴的「感想」，錄音中稱，迪麗熱巴在北京，「就真的是一個非常非常，小心到不再再小心的一個女生，把自己隱藏的特別好，然後給我們的感覺是，除了她自己，基本上沒有啥她特別信任的人」的狀態。

錄音中稱，迪麗熱巴在北京會走三四條街，然後去坐兩塊錢（人民幣，下同）一公里的廉價出租車，「誰能想到，一個出租車，坐著一個那麼大的頂流」；接著她自己拿著行李箱去入住酒店，「蹲在酒店大堂的一個把角，反正你就看著她就可可憐憐的，生日自己一個人過」。

錄音內容並稱，迪麗熱巴在北京入住的酒店，是屬於北京最頂級的，「五位數一晚的那種酒店」；但他又稱，儘管住了高檔酒店，但她的「內心很孤單，她現在的戀情沒啥進展，給我們的感覺是，她的身邊沒有人」。

這段錄音傳出後沒多久就衝上了微博熱搜第一，錄音中有關迪麗熱巴出行的描述，讓不少網友認為與其頂流的身分有明顯反差，包括因為謹慎小心，她會步行多條街後換乘廉價出租車，自行拖行李入住酒店；她「除了自己，基本沒有特別信任的人」，入住高端酒店卻顯孤單，生日還獨自度過，情感現狀「無進展」。

迪麗熱巴在個人微博發出的照片。（取材自微博）
迪麗熱巴在個人微博發出的照片。（取材自微博）

不過多數網友和粉絲表示理解迪麗熱巴的低調，並稱讚她愛惜羽毛：「一個人不是孤獨，是自由，迪麗熱巴的生活快不快樂只有她自己知道」，「明眼人都能看得出來熱巴是一個日常低調、獨立，愛惜自己羽毛，專注自己事業發展的人」，「踏實謙卑的女演員招誰惹誰了」，「說白了就是私生活乾淨，狗仔啥也沒拍到唄」，「沒挖到她的黑料還追著罵她」，「戀情無進展代表她專注事業」，「這是女生保護自己的方式」。

也有許多網友指責狗仔：「不然呢，相信你們？隨意拍私生活嗎」，「拍不到黑料就不要惡意揣測他人」，「放過迪麗熱巴」，「過度窺探隱私和解讀，用看的就知道她只相信自己？信任誰與外人無關」，「這樣跟拍還曲解，沒法律可管了嗎？」。

目前，網傳錄音中的劉大錘和迪麗熱巴都尚未對此回應。

迪麗熱巴 租車 微博

