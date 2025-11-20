張翰上海看價值7500萬元新房 網狂猜「婚房」主人是誰

張翰被拍到在上海徐匯豪宅區看房。（取材自南方娛樂網）

男星張翰近日被網友拍到在上海徐匯區看房，已在上海和北京置產的張翰，這次看的是價值約在7500萬元（人民幣，下同，約1054萬美元）的豪宅，其中一套面積約350平的江景大平層，售樓處不僅為他安排了藝術展示，售樓小姐姐更是幾近半跪姿態地蹲在地上為張翰服務。有網友猜測張翰此行可能是看「婚房」，但41歲的他目前尚無公開的女友，讓不少粉絲關注他的人生大事。

據南方娛樂網報導，張翰在朋友的陪同下到徐匯區看房子，除一身白色休閒套裝，張翰還頂著新劇「正道非盜」裡的俐落寸頭造型，與之前「油膩硬漢」的形象不同，仍被一些粉絲認出，圍在售樓處向他索取簽名，他也親切地來者不拒。

上海徐匯區一向都是明星聚集地，藝人胡歌 、唐嫣的房子都買在這裡。張翰這次看的小區環境頗佳，小區配有私人會所、奧運 級恆溫游泳池等頂級設備，他中意其中一套江景大平層，面積在350平左右，價值在7500萬左右，空間感十足，設計獨特，客廳位置做了圓弧形的設計，視野也很開闊，屬於藝術豪宅，整個看房的過程和呈現方式也都融合了藝術展示。

張翰在看房的過程中，有很多工作人員陪同，一位售樓小姐姐一直陪在張翰身邊詳細講解；休息時刻，張翰坐在沙發上，售樓小姐姐就蹲在地上為他泡茶，可能是茶几的高度太低了，小姐姐只能選擇蹲地的姿勢，甚至是一種半跪的狀態，熱情接待。

張翰看豪宅的視頻被放上網後，引來大批粉絲和網友熱議，不少人猜測41歲的他此前在上海和北京都有置產，其中位於上海的閔行金虹橋古北壹號有一套482平的大平層，總價也是數千萬，這次看的可能是「婚房」。

但盤點張翰的情史，和鄭爽 、古力娜扎的感情已成過往，又傳過和「亞洲小姐」高文君的緋聞，2025年11月還被拍到與穿著豹紋皮草的女子同行，沒過幾天又被拍到和白裙女子聚餐，張翰後來闢謠稱她只是普通朋友。由此來看，張翰似乎尚未有已經公開的女友，若是看「婚房」，是買給哪位神秘女主人？