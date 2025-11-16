太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

11月15日的金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌和蔣勤勤夫妻意外上演了「他追她逃」情節，陳建斌三次試圖牽上蔣勤勤的手都沒成功，兩人短短幾十秒的微妙互動，瞬間點燃全網熱議，相關話題閱讀量火速破億，有網友直呼「家庭冷暴力直播現場」，也有網友認為陳建斌不夠體貼，「那裙子一看就很重，他不去幫忙拎，還要牽別人手？真是無語」。獲最佳女配角的鍾楚曦再被批評把影后宋佳擠到了一邊後又站了C位，辛芷蕾則被凍得直點頭。

據網易、新浪娛樂報導，在金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽蔣勤勤的手，結果都沒成功，這一幕迅速在網上炸開鍋。陳建斌和蔣勤勤攜手走向紅毯，陳建斌第一次伸手想牽蔣勤勤，但沒牽到；接著，陳建斌又伸出手去，還是沒牽到。到了第三次，陳建斌將手懸在半空中，再次嘗試牽手，蔣勤勤的手還是緊抓著她的長裙，依舊無視地加快了腳步往前走。

11月15日，第38屆中國電影金雞獎紅毯儀式在福建廈門舉行。圖為電影「日掛中天」導演蔡尚君（左）、主演辛芷蕾（中）等亮相紅毯儀式。（中新社）

網友們紛紛猜測這背後到底咋回事：「兩人吵架了？」，「蔣勤勤怕腳踩到裙子摔倒，不敢放手被陳牽而已」，「好傢伙，家庭冷暴力直播版」，「中年婚姻的真實寫照」，「摟腰不好嗎」，「那裙子一看就很重，他不去幫忙拎，還要牽別人手？真是無語」。

金雞獎入場儀式在廈門室外舉行，剛拿了威尼斯影后的辛芷蕾走上紅毯，裙子被風吹得凌亂，記者問她冷不冷，她立刻點頭回應，似凍得連拍照表情都僵硬了。電影「好東西」劇組一齊亮相，剛在Vogue盛典被質疑搶佔C位鍾楚曦又走在中間，影后宋佳被擠到一邊，再引來部分網友批評鍾楚曦搶C位，且全劇組都穿深色只有她穿亮粉色，質疑她在搞特殊。

而在金雞獎的閉幕式紅毯上，53歲寧靜穿著一身黑色皮質風衣，脖子周圍像是個立領的斗篷，裡面穿著小背心，腳踩15厘米恨天高，看來想走「又酷又颯」路線，但被網友發現她的蘋果肌腫到發亮像麵包，和此前照片中的「凍齡女神」判若兩人。蔣夢婕穿著一身黃色滿是褶皺的禮服亮相，有網友吐槽材質像極了超市塑料袋，「這是把垃圾袋穿身上了？」。關曉彤穿了件明黃色抹胸禮服，被網友吐槽「像剛從婚慶現場逃出來的新娘」。