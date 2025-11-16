被爆簽婚前協議、狂工作爭撫養權 港星鍾嘉欣回應了

鍾嘉欣傳婚變，爭三個小孩的撫養權。（取材自三湘都市報）

又有明星傳婚變了？據港媒報導，港星鍾嘉欣在加拿大 起訴結婚10年的丈夫Jeremy，要求重新分割財產及三個孩子的撫養權，而丈夫Jeremy也強勢反擊，以誹謗及違反婚前協議等為由進行反訴，雙方矛盾進一步加深。不過另有報導指出，鍾嘉欣在參加活動被問到婚變傳聞時回懟：「別理它」，還大讚老公110分，願意和他一世到老。讓人霧裡看花。

據三湘都市報報導，加拿大法院在處理撫養權案件時，以「兒童最佳利益」為最高原則，綜合考量經濟能力、居住環境、子女意願等因素。41歲的鍾嘉欣作為母親，若能證明自身具備穩定收入、獨立撫養能力，且孩子長期與其共同生活，可能占據優勢。但54歲的Jeremy作為脊醫，職業收入與社會地位亦不容小覷，雙方條件或勢均力敵。

不過據梨視頻11月15日報導，當天鍾嘉欣在參加活動時被問到婚變傳聞，她回懟：「別理它。結了婚就會有傳聞說散，拍拖又會被說不合適。其實不用理會這些小事，很正常在娛樂圈裡面」。

文匯報也引述鍾嘉欣在活動上笑言今年是與老公Jeremy的結婚十周年（錫婚）紀念日，要老公送十卡鑽石做禮物，不過自己就不用回禮，因為已送上「深愛」及三個小朋友了。兩人還計畫明年2月來個二人世界的周年之旅，一切交由老公策畫。

鍾嘉欣分享喜悅說：「很開心，我和老公做到結婚十周年，並且愈來愈恩愛及升華，關係趨於和平與強大、因已完成磨合，懂得包容，其實每一年我對這段婚姻都是懷抱感恩之心，因為一段關係必定要經歷過不少風浪，從而彼此了解，一起跨越難關，才能更有韌性和穩固」，並稱老公已是110分，「我希望我們一起到老」。

此前，鍾嘉欣在節目中分享最初是姐姐介紹老公Jeremy給自己認識。她稱是自己主動追求比自己大13歲的老公。2016年2月24日，鍾嘉欣撰寫千字文承認2015年年底已婚，對方是圈外人Jeremy，據悉男方是前無線集團主席梁乃鵬的侄子。2016年8月，鍾嘉欣產下一女。2018年9月，鍾嘉欣宣布二胎產子。2022年10月27日，鍾嘉欣在社交平台曬照官宣三胎女兒出生。

據報導，因為家庭，鍾嘉欣曾主動放棄了事業，婚後淡出娛樂圈，與丈夫一同在加拿大生活， 今年正式復出狂接工作，被網友質疑是經濟出現問題或欲爭孩子的撫養權。

鍾嘉欣，1984年4月9日出生於加拿大溫哥華，2004年參選國際華裔 小姐競選獲得冠軍，後簽約TVB而出道。2011年，主演電視劇「九江十二坊」播出，並於同年與楊怡、胡杏兒、徐子珊、陳法拉並稱為「五大花旦」。