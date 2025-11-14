王鶴棣二搭孟子義？ 「將門毒后」書迷抵制 粉絲吵翻天

王鶴棣傳將與孟子義搭檔演出「將門毒后」。（取材自小紅書）

改編自經典宅鬥小說的「將門毒后」選角終於定了？網路傳出已確定由孟子義演出女主角沈妙，和王鶴棣 搭檔演出，暫定2026年2月開機。消息傳出後掀起網友熱議，畢竟「將門毒后」選角早就鬧得沸沸揚揚，王鶴棣的大粉們還稱「全體全員一致永拒孟子義」。盡管線上抵制聲浪震天，但孟王兩人互動不受影響，在節目上大方同框互動，也讓人期待「將門毒后」能否延續兩人在「五十公里桃花塢」裡的CP感。

「將門毒后」的原作是千山茶客的小說「重生之將門毒后」，故事敘述將門嫡女沈妙癡戀定王，陪他打江山、興國土，最後卻換來女兒慘死，沈家滿門被滅；後來沈妙重生回到14歲那年，展開一場智鬥復仇。

由於原作女主重生時才14歲，王鶴棣的粉絲們吐槽孟子義年齡與角色不符、風格違和，還連發好幾條動態，表示要「永拒孟子義」。孟子義的粉絲也回懟「王鶴棣和書中的謝景行也差著十萬八千里」，更強調「原著核心就是大女主重生復仇，要官宣就得平番，憑啥讓我姐做二番？」

兩邊粉絲吵得不可開交，原著書迷也跳出來補刀，直言「先定男主再選女主，明顯是準備大刀闊斧魔改」，直言兩人形象與角色毫不貼合，「這是要毀我白月光」。