「狂飆」強哥好暖…張頌文救了車禍路人 稱「換誰都會這樣做」

娛樂新聞組／綜合報導
張頌文默默救了車禍路人，他說本能驅使，無法袖手旁觀。(取材自微博)
張頌文默默救了車禍路人，他說本能驅使，無法袖手旁觀。(取材自微博)

憑藉電視劇「狂飆」中黑老大「高啟強」走紅的大陸演員張頌文，近日默默救了車禍路人登上熱搜。他事後表示，「這事太小了，換誰都會這樣做」。不少網友大讚「狂飆裡是強哥，狂飆外是暖男」、「好人一生平安」。

南方+報導，10月30日凌晨，廣東韶關市沙洲尾一處路口發生電動車與共享單車相撞事故，電動車駕駛石姓男子當場暈倒。張頌文與朋友聚餐返程時，發現路邊倒地的摩托車及受傷人員，立即停車返回查看。

張頌文借用亮著燈的摩托車充當警示標識，協助抬起電動車，並將受傷男子移至路邊等待救護車。不光如此，他發現車禍現場散落一地的瑪瑙珠子，立刻幫忙逐一撿起，暖心行為獲網友稱讚。事後，張頌文和朋友悄然離開。

救人義舉傳出後，張頌文獲得鋪蓋地的稱讚，但他表示，「這事太小了，換誰都會這樣做。不管誰倒在你面前，該幫就幫，該扶就扶。」他強調，本能驅使他無法袖手旁觀。

其實，張頌文在「狂飆」暴紅後，曾遭狗仔爆料對女演員姜塵劈腿、家暴，之後又傳出涉嫌逃稅被約談等醜聞，但許多網友不信流言，依舊支持張頌文，連曾與他合作電視劇「獵冰」導演高群書都曾發文稱張頌文「是一個好人」，自己「很喜歡他」。如今，好人事件再加一樁。

