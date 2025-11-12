看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆

謝霆鋒演唱會吸引大批歌迷捧場。(取材自微博)

39歲港星陳偉霆與內地名模何穗誕下愛情結晶，升格當爸爸，剛播畢的「許我耀眼」讓他人氣再漲一波，可謂愛情事業兩得意。近日，同門師兄謝霆鋒 到蘇州開唱，陳偉霆亦現身捧場，沒想到引發轟動，不少觀眾對「聽謝霆鋒演唱會『附贈』陳偉霆」相當滿意。

香港 01報導，陳偉霆一現身演唱會包廂即成為全場焦點，當晚，他全程滿臉笑容，並親切向觀眾揮手致意，意外「搶走」台上主角謝霆鋒的鏡頭。面對突如其來的關注，陳偉霆用手指向舞台，並向大家喊「看他別看我」；陳偉霆看到興起，更與霍汶希一起跳唱「活著 VIVA」，非常投入。

不少網友大讚陳偉霆帥氣逼人，不少觀眾興奮表示，「一張門票見到兩位帥哥，真的賺到了」、「謝霆鋒我笑納了，陳偉霆我也笑納了」。

據悉，陳偉霆與謝霆鋒有過多次合作，陳偉霆曾在綜藝「一起路營吧」中憶述，以前與謝霆鋒拍戲時曾被提點專注力祕訣，「他問我要不要學詠春拳，然後他帶我去一個公園，找了一個椅子坐在旁邊，他叫我站在中間打詠春拳」。

當時，謝霆鋒坐在一旁為陳偉霆加油，慢慢地，圍觀的人愈來愈多，令陳偉霆一頭霧水，甚至有點生氣。之後謝霆鋒向陳偉霆解釋這樣做的原因是讓他「學會屏蔽」，「其他人說什麼，你不要聽，不要理，專注在自己的世界裡」。