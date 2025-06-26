才被爆確實離婚 吳奇隆、劉詩詩攜兒同框用餐粉碎謠言

吳奇隆（左二）、劉詩詩（左一）帶兒子一起用餐。（取材自微博）

吳奇隆 、劉詩詩 結婚十年，近年常傳出婚變，在「520」充滿愛和告白的日子，有八卦博主爆料劉詩詩、吳奇隆「確實離婚了」，還讓「曝劉詩詩、吳奇隆離婚」關鍵字登上熱搜榜第一名。近日有八卦媒體拍到吳奇隆和劉詩詩帶著兒子同框用餐，並一同回家，粉碎謠言。只是大陸經常發生拿過往照片魚目混珠劣習，有網友質疑「離婚了帶娃出去有的是」，還特地問拍攝者「何時拍的」，得到「6月25日拍的」回應。

吳奇隆（左）、劉詩詩（右）頻傳婚變。（取材自微博）

搜狐娛樂報導，八卦媒體「瓜田寒姐」拍到吳奇隆、劉詩詩一家三口到商場用餐，隆詩還戴同款口罩，結束後「步步」走最前面，吳奇隆緊跟在後，劉詩詩和助理一起慢慢走在最後，最後由吳奇隆開車。此畫面一出，也等同破隆詩婚變傳聞。

之前有媒體報導劉詩詩與吳奇隆因小孩的教育問題冷戰三年，年初江蘇西子投資有限公司發生工商變更，原股東劉詩詩（本名劉詩施）將所持5%股權轉讓給吳奇隆，再加上兩人許久未同框，進而引發了網友對二人關係變化的猜測。

不過近期吳奇隆在錄製「隆邢天下」節目時，被發現仍戴著婚戒，也讓留言不攻自破。

吳奇隆近年沒有新作，偶爾被拍到帶兒子外出，劉詩詩則產量極大，新劇「掌心」、「准水竹亭」不斷推出。有網友發現，他們兩人從2022年開始就很少互動，甚至幾乎沒有同框，可能因為工作聚少離多，感情已經漸行漸遠，只差一個官宣。