畢雯珺最慘男主角 扮女裝還屢遭甩巴掌

畢雯珺主演古裝甜寵劇「珠玉在側」成最慘男主角。（圖／龍華電視提供）

由畢雯珺、徐璐主演，古裝甜寵劇「珠玉在側」先前在串流平台一上架憑藉笑果十足，節奏明快、橋段出奇不意，迅速躍升為最鬧、最萌的話題戀愛劇！男主角畢雯珺一開場就成為「最慘男主」，前四集不只三度挨巴掌，還兩度喬裝成女子登場，觀眾笑說：「這部戲追到我每天都想關心他今天又被打了沒！」

畢雯珺(右)、徐璐戲裡發生不少爆笑橋段。（圖／龍華電視提供）

男團出身的畢雯珺在劇中飾演表面放蕩、實則聰明的雕刻天才「裴沛」，為了嚇跑新來的丫鬟單單（徐璐 飾），扮鬼臉未果反遭一巴掌；想使出美男計迷惑單單，結果對方一個踉蹌跌進他懷裡，順手又給了他一巴掌；逃命時兩人躲在角落，單單誤以為裴沛上下其手，再送上一掌，沒想到真相只是有隻鵝路過。徐璐笑說：「這是我打戲最多的一齣戲，是打人巴掌的打戲！」

不僅挨打，畢雯珺還犧牲形象搞笑扮女裝，數度成亮點，拍戲片場也是笑聲不斷。有一場是裴沛替單單上藥，兩人手心應該要朝上，但畢雯珺順手讓徐璐的手搭在自己手背上，讓徐璐瞬間腦補畫面：「我好像太皇太后欸！」畢雯珺立刻接話：「那我是什麼？」引發現場哄堂大笑。

畢雯珺(右)、徐璐主演「珠玉在側」感情進展神速。（圖／龍華電視提供）

曾以「甄嬛傳」中甄嬛妹妹「玉嬈」一角走紅的徐璐，戲裡從小丫鬟「單單」一路逆襲為掌櫃，男女主角感情進展神速，第四集就確定戀愛關係，打破古偶劇拖戲常態。該劇開播以來口碑不斷，劇迷熱議：「一集笑三次，還沒愛上男主就先心疼他被打」、「怎麼辦，我居然喜歡扮女生的男主」、「女主太聰明太可愛，男主居然越來越像搞笑藝人」，直呼：「這對CP太有火花了！」