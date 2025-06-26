香港頂流男星姜濤落海原因曝光 本人鬆口認了「服藥喝酒」

姜濤曬出手上的傷，報平安表示沒事。（取材自Instagram）

香港 頂流男星姜濤24日墜海，震驚各界，25日他光速復工 出席活動，同時受訪時也大方承認，自己當天「服藥喝酒」，並還原當下情況，親曝落海的真正原因。

據「香港01」報導指出，姜濤還原當天落海完全是意外，當時他跑步時想要坐在海邊看夕陽，就翻過了欄杆坐到外面，但因當天身體有些不適，「我看到平時也有人會在欄杆外面釣魚 或者放鬆一下，但當我起身準備回去的時候，突然有點暈，就跌了下去了」。

姜濤透露，因當天頭痛有服用藥物，也喝了一點酒，但否認是情緒問題，強調自己不會借酒消愁：「我很少會這樣做！我一直以來都是喜歡打打球來紓壓。」同時他也回憶落海時刻，坦言有些害怕，是掉進水裡那一刻才反應過來。

姜濤也感謝將他救起的救護人員，「我本身會游泳，但很久沒游了，也沒遇過這種情況。很感謝好心人給我救生圈，我也很抱歉因為這件事占用了許多公共資源，大家不用擔心」。他也指出自己是第一次做出跨欄舉動，也會是最後一次，希望大家不要仿效。

傷勢部分姜濤也表示，在醫生確認過後，身體沒有大礙情況下照常工作。但雖然目前手部有一些受傷未癒，公司也勸他休息，不過他認為還是要出面和大眾說清楚，因此才會毅然決然的在隔天現身活動。