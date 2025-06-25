吳奇隆、劉詩詩攜5歲兒同框 網友還在疑：離婚也能

劉詩詩（左起）、吳奇隆、兒子步步同框。(取材自微博)

今年是吳奇隆 和劉詩詩 結婚第10年，但婚變傳不停，近日中國八卦媒體拍到夫妻同框，身邊還帶著5歲兒子「步步」，繼先前吳奇隆被發現手仍戴婚戒後，又一事粉碎謠言。只是中國經常發生拿過往照片魚目混珠劣習，有網友質疑「離婚了帶娃出去有的是」，還特地問拍攝者「何時拍的」，得到「昨天（6月25日）拍的」回應。

25日，中國「瓜田寒姐」拍到吳奇隆、劉詩詩一家3口到商場用餐，隆詩還戴同款口罩，結束後「步步」走最前面，吳奇隆緊跟在後，劉詩詩和助理一起慢慢走在最後，最後由吳奇隆開車。

此前因劉詩詩將股權轉讓給吳奇隆，商業連動減少，社交平台零互動，加上雙方懶得闢謠，以致婚變甚囂塵上，「坐等宣布離婚」。2022年兩人曾對不實謠言進行法律動作，去年12月吳奇隆住在台灣的媽媽直接否認離婚，但仍未能消滅大家等著看好戲的心情。近期吳奇隆在錄製「隆邢天下」節目時，被發現仍戴著婚戒。