我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

黃子韜、徐藝洋孩子曝光？駁代孕「守道德底線」

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜（左）去年在節目上向徐藝洋求婚。（取材自微博）
黃子韜（左）去年在節目上向徐藝洋求婚。（取材自微博）

娛樂圈爆出「喜瓜」，有媒體拍攝到藝人徐藝洋的媽媽與抱著嬰兒的阿姨從保母車走出來，之後一起回家；媒體稱這疑似黃子韜和徐藝洋的孩子首次曝光，消息瞬間衝上熱搜。網友則推算這個看來未滿一歲的嬰兒出生時間，讓人好奇徐藝洋什麼時候懷孕了，質疑夫妻倆代孕？黃子韜、徐藝洋隨後聯合發聲明，否認代孕。

綜合媒體報導指出，鏡頭裡小嬰兒看來不到一歲，一行人離開車子時，徐媽媽溫柔地看著嬰兒，一臉寵溺，還不時逗孩子。幾個人對襁褓中的小寶寶很關切，徐媽媽更是十分謹慎。

黃子韜和徐藝洋去年底領證。（取材自微博）
黃子韜和徐藝洋去年底領證。（取材自微博）

報導指出，去年4月黃子韜借助節目向徐藝洋求婚，當時徐藝洋穿著連衣裙，肚子看上去有些突起；去年12月2日，黃子韜和徐藝洋官宣結婚，便被質疑是奉子成婚。接著去年8月，便有網友稱偶遇徐藝洋在美國產檢，言之鑿鑿肯定徐藝洋懷孕了。

有網友曾爆料，黃子韜去年10月在直播中提及「陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……」突然卡住，然後緊急改口「陪兄弟」，一連串細節被推測是已升格為人父。

噓！星聞報導，黃子韜與徐藝洋隨後同步發聲明，聲明中未回應是否已升格當爸媽，而是對於網傳代孕一事闢謠，聲明中指出「兩位藝人從未實施、參與任何形式的代孕行為」、「始終遵守國家法律法規，堅守社會公德與職業道德底線」，同時譴責狗仔偷拍、侵犯隱私行為，警告停止傳播、要求馬上刪除謠言，並將對侵權者追究法律責任。

經紀公司表示，希望外界能尊重藝人的私生活，「關於是否公開私生活，應充分尊重藝人個人的意願，望外界勿無端干涉或妄加評論。」而網友發現聲明全篇並未否認嬰兒是黃子韜夫婦的孩子，可能是兩人想保護小孩的隱私，才未公開。

上一則

單打獨鬥扛巨債 歌手李唯楓後悔離開台灣

下一則

結婚4年迎雙喜 許瑋甯挺孕肚 邱澤被爆房產大賺

延伸閱讀

黃子韜徐藝洋遭疑找代理孕母 聲明被抓「沒否認嬰兒身分」

黃子韜徐藝洋遭疑找代理孕母 聲明被抓「沒否認嬰兒身分」
邱澤爆房產脫手賺上億 許瑋甯懷孕貝比帶財

邱澤爆房產脫手賺上億 許瑋甯懷孕貝比帶財
黃子韜徐藝洋孩子首曝光？ 網：算時間應該是去年在美出生

黃子韜徐藝洋孩子首曝光？ 網：算時間應該是去年在美出生
鹿晗演唱會門票秒殺 身為好友的他竟搶不到…

鹿晗演唱會門票秒殺 身為好友的他竟搶不到…

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
孫儷秀出抄寫「心經」第140遍。(取材自微博)

孫儷潛心抄寫「心經」140遍 鄧超喊她「永遠的神」

2025-06-24 02:10
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」