黃子韜、徐藝洋孩子曝光？駁代孕「守道德底線」

黃子韜（左）去年在節目上向徐藝洋求婚。（取材自微博）

娛樂圈爆出「喜瓜」，有媒體拍攝到藝人徐藝洋的媽媽與抱著嬰兒的阿姨從保母車走出來，之後一起回家；媒體稱這疑似黃子韜和徐藝洋的孩子首次曝光，消息瞬間衝上熱搜。網友則推算這個看來未滿一歲的嬰兒出生時間，讓人好奇徐藝洋什麼時候懷孕了，質疑夫妻倆代孕？黃子韜、徐藝洋隨後聯合發聲明，否認代孕。

綜合媒體報導指出，鏡頭裡小嬰兒看來不到一歲，一行人離開車子時，徐媽媽溫柔地看著嬰兒，一臉寵溺，還不時逗孩子。幾個人對襁褓中的小寶寶很關切，徐媽媽更是十分謹慎。

黃子韜和徐藝洋去年底領證。（取材自微博）

報導指出，去年4月黃子韜借助節目向徐藝洋求婚，當時徐藝洋穿著連衣裙，肚子看上去有些突起；去年12月2日，黃子韜和徐藝洋官宣結婚，便被質疑是奉子成婚。接著去年8月，便有網友稱偶遇徐藝洋在美國產檢，言之鑿鑿肯定徐藝洋懷孕了。

有網友曾爆料，黃子韜去年10月在直播中提及「陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……」突然卡住，然後緊急改口「陪兄弟」，一連串細節被推測是已升格為人父。

噓！星聞報導，黃子韜與徐藝洋隨後同步發聲明，聲明中未回應是否已升格當爸媽，而是對於網傳代孕一事闢謠，聲明中指出「兩位藝人從未實施、參與任何形式的代孕行為」、「始終遵守國家法律法規，堅守社會公德與職業道德底線」，同時譴責狗仔偷拍、侵犯隱私行為，警告停止傳播、要求馬上刪除謠言，並將對侵權者追究法律責任。

經紀公司表示，希望外界能尊重藝人的私生活，「關於是否公開私生活，應充分尊重藝人個人的意願，望外界勿無端干涉或妄加評論。」而網友發現聲明全篇並未否認嬰兒是黃子韜夫婦的孩子，可能是兩人想保護小孩的隱私，才未公開。