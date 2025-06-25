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曾苦戀劉曉慶 港男星罕見露臉 72歲至今未婚

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劉曉慶（左）、伍衛國合作「逃之戀」。(取材自微博)
劉曉慶（左）、伍衛國合作「逃之戀」。(取材自微博)

香港知名男星、有「伍小生」之稱的伍衛國，曾是70年代TVB當紅小生，曾在「紅樓夢」中飾演「賈寶玉」，自2010年開始淡出娛樂圈，他和港星葉玉卿、大陸影后劉曉慶的戀情，最為為人知曉。許久沒有公開露面的伍衛國參加圈內一眾藝人的聚會，年屆72歲的他身材零走樣，皮膚保養得宜，相當凍齡。

綜合媒體報導，伍衛國曾是70年代TVB當紅小生，出演過不少作品包括「紅樓夢」飾「賈寶玉」、「第三類法庭」飾股壇大亨「喬大羽」、「歲月風雲」、「銀樓金粉」及「五味人生」等劇，歌喉不俗的他也與關菊英主唱「田園春夢」紅極一時。

伍衛國(左)出現在藝人聚餐。(取材自臉書)
伍衛國(左)出現在藝人聚餐。(取材自臉書)

近些年伍衛國淡出螢幕，一直過著深居簡出的生活。近日，他參加圈內一眾藝人的聚會，引發了不少媒體關注和報道。從社交平台上照片可知，除了伍衛國，李龍基、胡楓、盧海鵬、米雪、葉子楣、潘志文以及陳秀珠等老牌藝人也同框。

當日他戴著標誌性的黑色眼鏡，穿了一件格紋短袖襯衫，裡面搭著一件黑色純色T恤。儘管雙鬢已經發白，整個人身材沒有明顯發胖，今年雖已72歲，但仍特別顯年輕。

劉曉慶因為跟伍衛國（右）演對手戲而相識。（本報資料照片）
劉曉慶因為跟伍衛國（右）演對手戲而相識。（本報資料照片）

伍衛國的演藝事業是特別順利的。但相較於演藝事業，伍衛國的感情生活就沒有這麼順利了。他過去經歷過多段感情，他和知名港星葉玉卿、大陸影后劉曉慶的戀情，都給外界留下了深刻印象。

伍衛國和劉曉慶因合作影集相識。在1997年到2001年期間，兩人處於熱戀時期。伍衛國為了這段戀情，從香港跑到了北京工作、定居。伍衛國一邊拍戲，還一邊幫劉曉慶打理影視公司，在外界看來兩人感情特別穩定，結婚是遲早的事。可惜的是，兩人還是沒能經過時間的考驗。

伍衛國曾接受訪問，更罕有剖白與演員劉曉慶和葉玉卿的一段情。據北青網娛樂網報導，他大讚兩位「都好孝順，是葉玉卿教我怎麼對父母表達愛。」

伍衛國曾在「紅樓夢」中飾演「賈寶玉」。(取材自百度)
伍衛國曾在「紅樓夢」中飾演「賈寶玉」。(取材自百度)

伍衛國說與劉曉慶分手後十年都沒有拍拖：「現在沒有刻意想婚姻，如果我要結婚，應該會和劉曉慶結了婚，當我不能夠同她結婚，我對這樣（結婚）又有另一種看法，覺得人生不一定要有婚姻先幸福，不是沒有了這個，就找另一個填補，不一定要結婚生子先叫完成人生，我不會為結婚而結婚。有個志趣相投伴侶我都樂意，好開心，但不會強求。」

劉曉慶 香港

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