黃子韜徐藝洋遭疑找代理孕母 聲明被抓「沒否認嬰兒身分」

黃子韜2024年在節目上向徐藝洋求婚。(取材自微博)

黃子韜去年認愛女星徐藝洋，同年8月在實境節目中求婚，年底則宣布登記結婚，而今（25）日大陸狗仔公開一段徐媽媽和一位抱著嬰兒保母回家的影片，爆料嬰兒是黃子韜徐藝洋的小孩，讓人好奇徐藝洋什麼時候懷孕了，質疑夫妻倆代孕？黃子韜、徐藝洋傍晚聯合發聲明，否認代孕。

有網友去年8月曾爆料「徐藝洋在美國進行產檢」，還有黃子韜去年10月在直播中提及「陪陪家人、陪陪老婆、陪陪孩……」突然卡住，然後緊急改口「陪兄弟」，一連串細節被推測是已升格為人父。

黃子韜與徐藝洋被爆已當爸媽。(取材自微博)

據噓！星聞報導，黃子韜與徐藝洋於傍晚5點同步發聲明，聲明中未回應是否已升格當爸媽，而是對於網傳代孕一事闢謠，聲明中指出「兩位藝人從未實施、參與任何形式的代孕行為」、「始終遵守國家法律法規，堅守社會公德與職業道德底線」，同時譴責狗仔偷拍、侵犯隱私行為，警告停止傳播、要求馬上刪除謠言，並將對侵權者追究法律責任。

經紀公司表示，希望外界能尊重藝人的私生活，「關於是否公開私生活，應充分尊重藝人個人的意願，望外界勿無端干涉或妄加評論。」而網友發現聲明全篇並未否認嬰兒是黃子韜夫婦的孩子，可能是兩人想保護小孩的隱私，才未公開。