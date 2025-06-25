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那爾那茜遭封殺 吳京的5億巨製「鏢人」恐怕也遭殃了

娛樂新聞組／綜合報導
吳京主演的「鏢人」，恐受到那爾那茜風波連累。（取材自微博）
吳京主演的「鏢人」，恐受到那爾那茜風波連累。（取材自微博）

以電影「封神」走紅的女演員那爾那茜近日陷「高考移民」、「定向委培違約」等風波，事件引發輿論關注，那爾那茜面臨娛樂圈封殺，涉及她的4部相關影視作品受波及；媒體報導指出，其中受影響最大的是是吳京擔任監製、男主角的5億（人民幣，下同，約6971萬美元）巨製武俠大片「鏢人」，票房恐告急。

綜合媒體報導，電視劇「長安的荔枝」，央視播出的演員表已刪除那爾那茜，電影「封神」三部曲，因為爾那茜飾演的鄧嬋玉角色已在第二部下線，估計後面的「封神3」暫時不會受到太大影響。還沒上映的「深水」，網友已經在抵制了，不過那爾那茜在這部好萊塢電影只是一個很小的角色。

受影響最大的電影，肯定是吳京擔任監製、主演的「鏢人」；據報導，這部電影是吳京在圓自己的武俠夢，不僅邀請袁和平擔任導演，還請出息影多年的李連杰

「鏢人」尚未正式上映，豆瓣平台便湧現出大批抵制聲音，讓這部投入5億元的大製作陷入風口浪尖。雖然教育部門對於「那爾那茜事件」保持沉默，但片方還是最終決定把她從主演名單中除名。

據悉，「鏢人」製作成本約5.5億元（約7668.7萬美元），有人保守預測票房至少10億元（約1.4億美元），若動作設計與演員號召力突出，可望衝擊30-35億元（約4.1億至4.8億美元），但現在那爾那茜引發眾怒，觀眾也開始抵制她的作品。然而，要徹底剔除那爾那茜的戲分並非易事，影片早已拍攝完成，她的角色貫穿全片，要想進行補拍或AI換臉，都意味著需要投入更多的資金和時間，這無疑將大大增加影片的製作成本。

盡管官方沒有正式宣布這項決定，但片方的這項做法顯然是為了減少公眾輿論的負面影響。

那爾那茜在電影「封神」飾演女將軍「鄧嬋玉」獲觀眾肯定。（取材自微博）
那爾那茜在電影「封神」飾演女將軍「鄧嬋玉」獲觀眾肯定。（取材自微博）
吳京擔任監製、主演的「鏢人」票房，恐受到那爾那茜風波連累。（取材自豆瓣電影）
吳京擔任監製、主演的「鏢人」票房，恐受到那爾那茜風波連累。（取材自豆瓣電影）

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