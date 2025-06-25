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男主漲粉榜 敖瑞鵬百萬奪冠 劉宇寧第二 白敬亭只排第四

娛樂新聞組／綜合報導
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敖瑞鵬（左）主演的奇幻劇「白月梵星」熱度攀升，敖瑞鵬也因該劇漲粉超過百萬。（取材自微博）
敖瑞鵬（左）主演的奇幻劇「白月梵星」熱度攀升，敖瑞鵬也因該劇漲粉超過百萬。（取材自微博）

2025上半年陸劇熱潮不斷，多部甜寵、古裝、奇幻題材劇集掀起追劇熱潮，也帶動男主角們的粉絲數直線飆升。近期「搜狐」統計整理出「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」，其中「白月梵星」敖瑞鵬憑藉雙重身分角色吸粉破百萬奪下冠軍，「折腰」劉宇寧則以強勢梟雄角色位居第二，讓不少劇迷驚呼榜單變動幅度超乎預期。

第五名張凌赫，漲粉36.45萬。他以「愛你」中的溫柔醫師形象再度出圈。他所飾演的何蘇葉，是一位溫文儒雅、體貼入微的中醫師，沒有傳統甜寵劇中「霸總」的強勢，反而展現出柔和細膩的戀愛引導力，被觀眾譽為「神仙男友」。

第四名白敬亭，漲粉40.83萬。他在「難哄」中飾演的桑延，是一個外冷內熱的深情系男主。他與溫以凡的感情線被稱為神仙戀愛，全劇充滿粉紅泡泡，讓粉絲直呼「甜到窒息」。白敬亭以成熟又細膩的演技詮釋角色的多面性，成功擄獲觀眾芳心。

第三名王安宇，漲粉41.41萬。他憑藉「值得愛」中周水一角進入榜單前三，角色設定為才氣洋溢卻有些孤傲的文藝青年。王安宇的演技細膩，將周水的倔強與溫柔兼容表現，令人印象深刻。

第二名劉宇寧，漲粉76.05萬。他在「折腰」中的亮眼演出，讓他一舉登上漲粉榜亞軍。他飾演的魏劭是個歷經家族滅門悲劇、性格因而轉變的戰場枭雄，角色兼具霸氣與溫柔，內斂又富有情感層次，讓觀眾對這位「外冷內熱」的男主角產生極高共鳴。

第一名敖瑞鵬，漲粉130.46萬。在2025上半年劇男主中，敖瑞鵬可說是一匹黑馬。他主演的奇幻劇「白月梵星」熱度不斷攀升，不僅在微博、抖音皆取得亮眼數據，敖瑞鵬本人也因該劇漲粉超過百萬，成功登頂榜首。他在劇中一人分飾兩角：妖王「梵樾」與人族王者「天啟」，劇情設定強烈、角色反差鮮明，使他圈粉無數。

白敬亭在「難哄」演繹深情男主人設。(取材自微博)
白敬亭在「難哄」演繹深情男主人設。(取材自微博)

劉宇寧 微博 抖音

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