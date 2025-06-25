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曾被嘲最醜星二代 小沈陽女蛻變韓流偶像 打臉酸民

記者梅衍儂／綜合報導
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NINA女大十八變，勇闖韓樂壇。（取材自微博）
NINA女大十八變，勇闖韓樂壇。（取材自微博）

大陸男星小沈陽的女兒沈佳潤（NINA）曾被酸「最醜星二代」，然而她女大十八變，以藝名NINA進軍K-pop市場，19歲的她推出個人迷你專輯「Never Afraid」，以Solo歌手身分出道，力證自己的實力與成長。

沈佳潤是小沈陽（本名沈鶴）與妻子沈春陽的獨生女，2014年能和爸爸一起上親子節目，卻因外貌備受嘲諷，小沈陽也坦言後悔讓女兒上節目，但沈佳潤始終樂觀面對，甚至自嘲長得像爸爸「只能說一模一樣」。如今，她不僅擁有亮眼外型，更苦練舞蹈與歌唱，赴韓接受2年練習生訓練，朝偶像之路邁進。

她的首張專輯「Never Afraid」由南韓BNB MUSIC發行，主打歌「Freeze!」融合電子與舞曲元素，展現自信與爆發力，MV一上線便掀起熱議。盡管早前登台演出遭部分網友質疑音準不穩，爸爸小沈陽也發聲表示「接受一切批評，咱們爺倆一定要對得起觀眾」。

面對外界標籤與質疑，NINA表示：「負面聲音我早已習慣，也理解大家的想法。我唯一能做的，就是加倍努力，證明自己值得站上這個舞台。」

NINA小時候被部分網友認為不夠有星味。（取材自微博）
NINA小時候被部分網友認為不夠有星味。（取材自微博）

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