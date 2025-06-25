才遭王晶諷「香港頂流」…姜濤落海 獲救發限動稱意外

香港頂流男星姜濤驚傳落海。（取材自姜濤Instagram）

香港 頂流男星姜濤24日傳出在香港西區墜海，由船隻救起送醫治療，姜濤所屬MIRROR經紀人黃慧君在IG更新限動，代他回應：「只是自己不小心發生了小意外，我沒事請大家放心，希望不要有任何揣測真的很抱歉，令大家擔心。」姜濤則在自己IG限動PO表示「大家不用擔心，明天見」。

據「鏡周刊」報導指出，姜濤疑因情緒低落，在服藥後跳海，幸而被附近海事處船隻發現，即時救起並送往中環碼頭上岸，再由救護車轉送瑪麗醫院救治，送院時人仍清醒。

香港01報導稱，姜濤在IG發限時動態，稱自己是「不小心發生了小意外」。網民「Seven在香港」在小紅書 上發出疑似姜濤墜海經過，他稱，有目擊者受訪指，姜濤翻出欄杆坐在木板，疑起身的時候不小心掉下去。

姜濤日前被導演王晶譏諷「人肥歌雞舞賤」，王晶曾在微博發文開轟「你殺了我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」還配上香港街頭到處都是為姜濤慶生的看板，「明明4月30日才是姜濤生日，但感覺整個4月都是他的慶生月。」

姜濤次日僅以「只能笑一笑」回應。

王晶還補刀稱，香港以前的頂流是梅艷芳 、張國榮、張學友等，現在卻捧出姜濤這種頂流，「姜濤沒有錯，錯的是背後的師奶粉絲和資本」，「難怪內地13億人認定香港娛樂圈已死」。