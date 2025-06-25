我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

才遭王晶諷「香港頂流」…姜濤落海 獲救發限動稱意外

娛樂新聞組／綜合報導
香港頂流男星姜濤驚傳落海。（取材自姜濤Instagram）
香港頂流男星姜濤驚傳落海。（取材自姜濤Instagram）

香港頂流男星姜濤24日傳出在香港西區墜海，由船隻救起送醫治療，姜濤所屬MIRROR經紀人黃慧君在IG更新限動，代他回應：「只是自己不小心發生了小意外，我沒事請大家放心，希望不要有任何揣測真的很抱歉，令大家擔心。」姜濤則在自己IG限動PO表示「大家不用擔心，明天見」。

據「鏡周刊」報導指出，姜濤疑因情緒低落，在服藥後跳海，幸而被附近海事處船隻發現，即時救起並送往中環碼頭上岸，再由救護車轉送瑪麗醫院救治，送院時人仍清醒。

香港01報導稱，姜濤在IG發限時動態，稱自己是「不小心發生了小意外」。網民「Seven在香港」在小紅書上發出疑似姜濤墜海經過，他稱，有目擊者受訪指，姜濤翻出欄杆坐在木板，疑起身的時候不小心掉下去。

姜濤日前被導演王晶譏諷「人肥歌雞舞賤」，王晶曾在微博發文開轟「你殺了我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」還配上香港街頭到處都是為姜濤慶生的看板，「明明4月30日才是姜濤生日，但感覺整個4月都是他的慶生月。」

姜濤次日僅以「只能笑一笑」回應。

王晶還補刀稱，香港以前的頂流是梅艷芳、張國榮、張學友等，現在卻捧出姜濤這種頂流，「姜濤沒有錯，錯的是背後的師奶粉絲和資本」，「難怪內地13億人認定香港娛樂圈已死」。

香港 梅艷芳 小紅書

上一則

8歲童模奪冠 小劉亦菲美照曝光 網誇從小美到大

下一則

洪金寶兒戴綠帽？ 兒媳遭爆「一后戰三王」徹夜狂歡

延伸閱讀

蘋果日報停運4年 無國界記者發4頁特刊致敬拒絕沉默記者

蘋果日報停運4年 無國界記者發4頁特刊致敬拒絕沉默記者
香港41年「大班麵包」3店停運 顧客憂餅卡變廢紙

香港41年「大班麵包」3店停運 顧客憂餅卡變廢紙
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死

香港武術指導墜樓身亡 疑「照護癌妻」心力交瘁赴死

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫