觀影說劇／演「差生」入圍上影 周楷宸自評80分

周楷宸(左)在電影「夏墜」中飾演的一名高中生。(取材自微博)

以青春成長、家庭關係為主軸的電影「夏墜」近日在上海影城舉行首映，本片入圍上海國際電影節金爵獎亞洲新人單元。新生代演員周楷宸在片中演繹無拘無束的「差生」，這也是他首度進入A類國際電影節的電影作品，他表示，這次給自己打80分。

新快報報導，「夏墜」是一部以家庭、犯罪、現實為元素的青春成長、家庭劇情電影。本片講述了高考 在即，優等生李知知（崔鐘予飾）撞見父親出軌時，意外碰落墜物，不料砸中了樓下玩耍的女孩。面對高考倒數計時，李知知選擇了隱瞞，但父母早已知情，全家以「集體緘默」編織保護網，每個人都在假裝無事發生，一家人在彼此的隱瞞中努力地想要完成對彼此的救贖。

導演史任飛表示，希望透過影片揭示當代家庭倫理、青春成長與道德兩難的多重張力，傳遞出「不被束縛」的價值觀，她希望大家都能不被家庭或社會的某個單一價值體系束縛，人生沒有標準答案。

片中，周楷宸飾演的高中生錢聲，喜歡李知知卻等不到回應，父母離異，在學校是被大家看不起的「差生」，但無拘無束，從不在意別人的看法。

周楷宸表示，很開心能帶著自己的電影作品來到上海電影節參加首映，並感謝導演給他很多自由發揮的空間。

談到錢聲這個角色，周楷宸用「夏天的一抹陽光」來形容，並表示自己非常欣賞這個角色的自洽和樂觀，「這是我跟錢聲要學習的地方。錢聲這個角色也是我青春時期的某一個縮影，當時我沒有做到的事情，錢聲做到了。」

周楷宸曾演過「側面」、「搜神記：南海美人鮫」、「迷途重生」和「浴血突圍1942」，和此次入圍上海國際電影節亞洲新人單元的「夏墜」相比，周楷宸認為，自己在表演空間上，跟自己的空間慢慢找到，慢慢找到節奏。他更笑言，這次給自己打80分，「我表演上還有進步的空間。」

周楷宸更分享了接下來的演藝計畫，「希望能夠繼續在創作電影的路上堅持下去，目前文藝片找我的會比較多，未來想更多地接觸現實主義題材的劇本，學習更多的表演方式。」