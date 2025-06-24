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陳奕迅、徐濠縈女兒出道 繼承名模母外貌

記者許晉榮／綜合報導
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香港華納新人陳康堤推出首支英文單曲。(圖／華納音樂提供)
香港華納新人陳康堤推出首支英文單曲。(圖／華納音樂提供)

香港華納音樂日前正式宣布，迎來年僅20歲的音樂新秀陳康堤（CONSTANCE）強勢加盟，26日還將發表首支英文單曲「doll」。雖是初試啼聲，不過為CONSTANCE的驚人背景隨即也被起底，原來她正是「E神」陳奕迅與名模徐濠縈的女兒，難怪一出道就備受各界關注。

畢業於香港傳統名校拔萃女書院，陳康堤在校期間便是合唱團及手球隊成員，加上外貌出眾，完全是遺傳父母的優良基因。

「doll」也是陳康堤與華納音樂首次合作的出道單曲，由她親自參與創作，並與年輕且極具才華的音樂人Ernest Choi聯手製作。Ernest過去也曾與王菲女兒竇靖童等藝人合作，創作風格深受年輕樂迷喜愛。這首歌誕生於陳康堤一段情緒低谷時期，靈感也源自她真實的情感歷程，以「洋娃娃」作為隱喻，傾訴那種被操控、失去自主的無力感。她表示：「『doll』對我來說，不只是一首歌，而是一種釋放、一種與自己的和解。」

為迎接正式出道，陳康堤的Instagram帳號@constancec也從私人轉為公開，開始與樂迷互動，分享創作歷程與心情點滴。她同時預告將於6月26日當天釋出「doll」錄音室片段，讓大家搶先一窺歌曲誕生的幕後過程。整首單曲將於26日正式上架各大音樂平台，MV也將釋出。

香港 王菲

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