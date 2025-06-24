陳可辛「醬園弄」豆瓣開分5.9 網酸：用81道工序做涼拌黃瓜

章子怡主演的電影「醬園弄．懸案」，豆瓣開分5.9。(取材自微博)

由陳可辛執導，章子怡 、雷佳音、趙麗穎 、楊冪 等人主演的電影「醬園弄．懸案」，豆瓣評分出爐，竟然只有5.9。據悉，評分人數超過8.5萬，其中3星比例最高，達45.6%。有觀眾吐槽表示，「醬園弄用九九八十一道工序做了一盤涼拌黃瓜」，而這部片也成為陳可辛導演生涯最低分作品。

「醬園弄」劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

章子怡飾演的正是殺夫兇手詹周氏，她雖獲讚「影后級演技」，但「醬園弄」卻創下她從影以來分數最低的一部作品。有網友質疑，「知道很多人不太滿意，但沒想到會低到不及格」。

許多給出低分評價的觀眾批評，「醬園弄．懸案」電影明星過多、特寫鏡頭使用過度、戲分冗長、角色單薄、台詞說教，並指責這是一部「偽女權主義的爛片」。

還有人吐槽，「片中這麼多演員，大家都很用力在演，就像在參加『演員請就位』」、「電影所講述的故事撐不起背後想要表達的任何一面，顯得漂浮得很」，更有人直指，「醬園弄就是用九九八十一道工序做了一盤涼拌黃瓜」。

但也有觀眾不以為然，認為「第一次在國產電影裡感受到這麼強的空間壓迫感，真的不是棚拍能做出來的，連配角的站位都講究，畫面裡每個角落都是有用的，沒有一個多餘的人」。

據貓眼電影預測，「醬園弄．懸案」最終票房爲5.46億，較先前預測為低。