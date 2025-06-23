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李昀銳三搭孟子義 網盼像羅晉唐嫣「演著演著成真夫妻」

娛樂新聞組／綜合報導
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李昀銳（左）、孟子義（右）確定再合作，網友樂翻了。(取材自微博)
李昀銳（左）、孟子義（右）確定再合作，網友樂翻了。(取材自微博)

去年年底，重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨」CP孟子義、李昀銳，不少觀眾期待兩人能夠再搭。如今，有好消息傳出，劇組已官宣兩人將主演古裝新劇「尚公主」。據悉，這其實是兩人的「三搭」，在「九重紫」之前還有一部「西出玉門」。不少網友看好兩人和唐嫣、羅晉一樣，「演著演著就成真夫妻了」。

「尚公主」改編自伊人睽睽的同名小說，講述性格跋扈的丹陽公主「暮晚搖」奉旨離開長安，途中發生意外偶遇書生「言尚」，「言尚」得公主相助，入長安走上仕途，成為八面玲瓏的能臣，此時的家國正面臨內憂外患，兩人從相互試探到扶持，譜出一段在亂世中「先憂蒼生，後見愛人」的傳奇佳話。

「尚公主」女主早早就傳出由孟子義擔綱，男主人選則一直未定。先前一度傳出將由張凌赫擔綱，讓「昭昭墨墨」CP粉好緊張，如今終於等到劇組官宣。據稱，「尚公主」將於9月開機。

不過，有細心網友發現，「尚公主」一番是孟子義，二番才是李昀銳，和「九重紫」排位一樣。對此，有部分李昀銳的粉絲表示不滿，但兩位演員工作室發布聲明呼籲理性合作，不讓爭議擴大。「尚公主官宣」也一度衝上熱搜。

隨著新劇官宣，網友不禁想到因「五搭」最終走向婚姻殿堂的唐嫣、羅晉。據悉，他倆曾合作「亂世佳人」、「X女特工」、「克拉戀人」、「錦繡未央」和「歸去來」，最後因戲生情，演著演著就成真夫妻了。

唐嫣、羅晉曾五度合作，因戲生情。(取材自微博)
唐嫣、羅晉曾五度合作，因戲生情。(取材自微博)

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