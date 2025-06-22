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去年買Labubu被笑醜 姚晨曬限量版：人生唯一盈利投資

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姚晨。(取材自微博)
姚晨。(取材自微博)

中國知名女星姚晨22日在微博自曝去年逛街時花幾百元（人民幣，下同）買下一隻Labubu玩偶，還被同事笑說「好醜」，沒想到這款「尖牙怪物」今年竟然成為爆款，如今身價飆升到4000元以上，讓她笑稱：「這怕是我人生中唯一盈利的投資。」

姚晨透露，當初買下Labubu完全出於直覺，「覺得它笑起來嘴大，有種熟悉的親切感」，還在留言區自嘲「去年毫不在意，今年高攀不起」。不少網友也在底下留言認證Labubu的魅力，表示現在想買也一娃難求。

極目新聞報導，姚晨曬出的Labubu為「拿鐵款」，原價499元，目前泡泡瑪特各大平台均顯示缺貨。有電商平台顯示，這款限量潮玩已被炒至4999元，近期成交價普遍超過4000元，價格暴漲近十倍。

泡泡瑪特客服回應，拿鐵款Labubu目前暫時缺貨。

Labubu的暴紅也再度反映出潮玩市場的投機熱潮與消費文化的情緒投射。泡泡瑪特方面強調，Labubu系列憑藉獨特設計與限量策略成功吸引年輕世代青睞，品牌理念也不只是在賣玩具，而是傳遞一種「情感連結」與「陪伴感」。

姚晨曬出的Labubu為「拿鐵款」。(取材自微博)
姚晨曬出的Labubu為「拿鐵款」。(取材自微博)

Labubu 泡泡瑪特 微博

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