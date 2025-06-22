「醬園弄」首映評價兩極 章子怡影后級演技輾壓趙麗穎

章子怡呈現「影后級演技」。(取材自微博)

由香港導演陳可辛執導，章子怡 、楊冪 、趙麗穎 、雷佳音等知名演員共同演出的電影「醬園弄」，上映首日票房衝破1億元（人民幣，約1402萬美元），霸占當日票房榜首。但在口碑上卻出現兩極化，有網友讚電影整體質感佳，章子怡呈現「影后級演技」；但也有人吐槽，分成上下兩部導致第一部劇情不完整，被詬病「像超長預告片」。

歷經7年時間籌備的「醬園弄」，以章子怡飾演的女主角詹周氏殺夫分屍為主線，交織女性覺醒、時代洪流與人性博弈。導演陳可辛將完整電影拆成上下部，一度惹來影響觀影體驗批評，不過，章子怡的出色演技為電影增色不少，但其他演員的表現卻未必得到觀眾肯定。

在「醬園弄」中，章子怡精準掌控細節，將家暴受害者的複雜情感展現得淋漓盡致，被譽為「影后級演出」、「她的眼神裡藏著舊社會女性的血淚，連顫抖都是戲」。楊冪飾演的獄友「王許梅」則是熱度最高的配角，她的「毀容式演技」打動不少觀眾，尤其是槍決前捶腹高唱「十八相送」的段落，被網友封為「全片最戳淚點」。 楊冪「毀容式演技」打動不少觀眾。(取材自微博)

此外，雷佳音、李現、易烊千璽的演技也備受好評，被認為是「不可或缺的存在」。

但在眾多配角中，趙麗穎飾演的女作家西林被指扮演生硬，角色形象與時代氛圍不太貼合，尤其是她的台詞被批評為功底差，甚至有網友認為「像小學生讀課文一樣」。對此，有網友為趙麗穎辯解，稱她這麼做是為了貼近角色。

趙麗穎的台詞被批評「像小學生讀課文一樣」。(取材自微博)

「醬園弄·懸案」憑藉頂級陣容和話題性取得強勢開局，首日票房衝破1億，但分拆敘事、口碑分化及預測分歧使其後續走勢存疑。有分析指出，若第二部能優化敘事並延續女性主題深度，仍有望逆襲；反之，恐重蹈「太平輪」覆轍，成為「高開低走」的案例。