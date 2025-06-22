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王鶴棣用過碗筷變打卡熱點 網批店家蹭流量

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣使用過的碗筷被店家放在展示櫃。（取材自微博）
王鶴棣使用過的碗筷被店家放在展示櫃。（取材自微博）

前不久才以「大奉打更人」刷了一波熱度的中國男星王鶴棣，近日因用過的碗筷衝上熱搜，原來是陝西西安一間麵館將王鶴棣用過的碗筷放入展示櫃，供粉絲拍照打卡。此舉引發網友熱烈討論，有人稱讚店家善於抓住商機，但也有不少人認為此舉「過度神化明星」，甚至批評店家利用王鶴棣蹭流量。

一名網友的社群貼文，王鶴棣2023年在西安一家麵館用餐，該麵館麵館把他使用過的碗筷用玻璃罩罩上，特別設置了一個展示箱，標註「王鶴棣用過的碗筷」，吸引大量粉絲前來拍照並順道消費。由於王鶴棣人氣高漲，部分網友認為店家此舉是「聰明的營銷策略」，甚至開玩笑說這副碗筷會成為熱門打卡景點。但也有不小的聲浪對此表示反感，認為這種行為像是私生飯。

麵館經營者賈先生表示，起初是應一些粉絲的拍攝請求，他就在店內設置了王鶴棣碗筷的打點，但他已經取消了這個打卡點，避免民眾誤會。

王鶴棣使用過的碗筷被店家放在展示櫃。（取材自微博）
王鶴棣使用過的碗筷被店家放在展示櫃。（取材自微博）

王鶴棣自演出「蒼蘭訣」後，人氣水漲船高，先前的「大奉打更人」也受到不少觀眾喜愛。搜狐娛樂曾分析指出，雖然「蒼蘭訣」讓王鶴棣一度成為人氣男星，但他的演技並不突出，靠的是劇組高水準製作和外貌優勢。

在跨界嘗試音樂方面，王鶴棣的表現也頗具爭議。他早前因在綜藝節目上演唱「告白氣球」而被批評音準不穩，但仍推出單曲「海邊探戈」，被認為後期修音很大，像是錄音棚製作下的「自嗨」。

王鶴棣

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