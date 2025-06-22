飾演殺手保母太衝擊 萬茜金爵獎封后 喊「長夜過後是黎明破曉」

萬茜獲「金爵獎」最佳女演員獎。(取材自微博)

第27屆上海國際電影節日前舉行頒獎儀式，金爵獎各獎項出爐，吉爾吉斯共和國電影「黑，紅，黃」獲得最佳影片，日本電影「夏日沙上」、中國電影「長夜將盡」獲評委會大獎，曹保平獲最佳導演，若澤·馬丁斯獲最佳男演員，萬茜獲最佳女演員。

萬茜憑藉電影「長夜將盡」中保姆葉曉霖一角摘得最佳女演員。評委會的頒獎詞為，「演員萬茜全情投入地刻畫了一個孤獨與絕望的人物形象，展現出鋒利而深沉的力量，為影片塑造了一個『直面生命終局』的複雜靈魂」。

萬茜獲獎時情緒激動地表示，「原來長夜將盡後面真的是黎明破曉。」她特別感謝幕後團隊，稱「站在我背後的夥伴們，他們才是捧起這個獎盃的人」。

揚子晚報報導，影片「長夜將盡」以罪案為殼，剖開養老問題中的道德複雜性。講述了動物園飼養員馬德勇愛上父親的保母葉曉霖，卻在追求過程中察覺她行為詭異。與此同時，接二連三的老人死亡命案將線索悄然指向這個溫柔陷阱。

青年導演王通在這部長片首作中，以冷峻敘事聚焦「殺手保母」這一極具衝擊力的角色：由萬茜飾演的葉曉霖以溫柔假面潛入老人家庭行凶，卻在與由饒曉志所飾演的馬德勇的情感糾葛中暴露人性的裂縫。

而曹保平導演憑藉「脫韁者也」摘得最佳導演獎，這也是他繼「烈日灼心」後，時隔10年再度獲得金爵獎最佳導演獎。「脫韁者也」講述背井離鄉的馬飛（郭麒麟飾）重返天津，在種種不盡如意的遭遇下「拐走」外甥李嘉文（胡朗荃 飾），舅甥就此踏上一段「離經叛道」之旅。事態脫韁失控，抽象不斷升級，一切荒唐隨之而來。

據悉，本屆上影節恰逢中國電影誕生120周年，今年來自28個國家和地區的49部參賽作品競逐金爵獎五大單元，其中38部為世界首映。