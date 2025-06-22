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王力宏北京開唱 「雙胞胎弟弟」驚喜同台 全場看傻

記者林士傑／綜合報導
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王力宏(左)笑稱李治廷是自己異父異母的雙胞胎。（取材自微博）
王力宏(左)笑稱李治廷是自己異父異母的雙胞胎。（取材自微博）

王力宏正在進行「最好的地方」巡演，北京站第一場突然冒出一名「雙胞胎弟弟」驚艷全場，擔任嘉賓的香港歌手李治廷讓王力宏形容是自己年輕10歲的濾鏡，李治廷事後激動發文：「同台演唱你的歌，是年少時台下的我從來沒想過的事情。」

王力宏跟李治廷相差11歲，私下結識已久，常有人形容雙方像到如同雙胞胎兄弟，這回同台果真掀起熱議，王力宏看著螢幕中的兩人驚呼：「鏡頭是不是有點問題？怎麼重疊兩個畫面？」彼此除了輪廓相似，另以同樣風格的髮型、造型登台，李治廷笑說「可能是AI啊，而且還會長高」，下一秒雙方看著彼此異口同聲表示「真的很像」。

李治廷說從16歲時就常聽到別人說他像王力宏，也想起2008年看了王力宏的演唱會，「那次印象非常深刻，所以今天能站在你演唱會的舞台上、唱著你的歌，真的是莫大的榮幸」。王力宏同樣難掩興奮，跟李治廷合唱「One World, One Dream」一曲，表示：「真的很開心，兄弟可以來捧場，謝謝我的異父異母的雙胞胎，真的挺像的。」

王力宏

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