官方通報 「封神」女星涉高考報名造假 全網炸鍋

那爾那茜在「封神三部曲」中飾演鄧嬋玉。（取材自微博)

因出演「封神2」廣受關注的中國女星那爾那茜，因涉及2008年高考 報名資格、委培項目及違約問題，引發輿論關注。內蒙古自治區相關部門成立聯合工作組開展核查工作，今日發布初步核查結果，消息一出立刻引爆全網。

新華網刊登報告全文如下：

針對近日輿論關注的演員那某某茜有關情況，內蒙古自治區相關部門成立聯合工作組開展核查工作。現將初步核查情況通報如下：

一、關於那某某茜高考報名問題

經核查，那某某茜1989年12月出生，1990年2月在呼和浩特市隨父辦理出生落戶，2011年11月戶口隨父遷出內蒙古。《2008年內蒙古自治區普通高等學校招生規定》明確「戶口在我區，且符合遵守中華人 民共和國憲法和法律、高級中等教育學校畢業或具有同等學力、身體條件健康等條件的人員具備報名資格」。2008年，那某某茜在戶口所在地呼和浩特市，以呼和浩特第八中學城鎮應屆生身份參加高考報名，但實際沒有該校就讀經歷及學籍，相關行為涉嫌高考報名材料造假。

二、關於上海戲劇學院內蒙古委培班設立問題

1982年，內蒙古曾委托上海戲劇學院培養過1個班次藝術生。根據國家有關部門關於進一步加強少數民族文化工作的意見要求，2007年11月，當時的內蒙古民族文化大區建設領導小組與上海戲劇學院簽訂協議，在上海戲劇學院設立內蒙古委培班，選拔培養藝術人才。2012年10月、2018年12月兩次續簽協議，至2020年共招收12屆學生（2014年停招1年），其中，2008年、2013年、2020年為3個整班次。2021年項目終止招生。

三、關於那某某茜高考錄取問題

經核查，那某某茜2008年高考文化課總成績為449分（文科），專業課成績為87分（滿分100分）。按照上海戲劇學院2008年招生簡章規定，在考生文化課和專業課成績均達到合格線的基礎上，結合招生計劃及考生志願，按照專業課成績從高到低錄取。

四、關於那某某茜委培違約問題

內蒙古民族文化大區建設領導小組與上海戲劇學院簽訂的合作協議約定，「學生學習合格者可獲得乙方（上海戲劇學院）本科文憑，返回內蒙古自治區就業。畢業證、學生檔案由上戲統一轉交甲方（領導小組）頒發、管理」，並明確學費由學生個人承擔。2008年6月，領導小組辦公室（甲方）與那某某茜等同學（乙方）簽訂委培協議，約定「乙方畢業後，必須按甲方要求返回內蒙古自治區從事與委培目的相應的工作」，「如甲方在內蒙古自治區範圍內無法安排乙方就業，則允許乙方自主擇業」等。

2012年6月，上海戲劇學院寄來2008級內蒙古委培班畢業生畢業證、學位證等材料後，6月27日，那某某茜向領導小組辦公室提出赴挪威攻讀碩士學位報到需取回畢業證、學位證原件的申請。經研究同意將畢業證、學位證原件等材料交給那某某茜。

針對調查中發現的相關問題，聯合工作組正在進一步深入核查，並將根據核查結果督促啟動相應處置程序，依法依規對涉事人員嚴肅追責問責。同時，舉一反三，完善制度，加強管理。

聯合工作組

2025年6月21日