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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

只錄取18人 吳君如女兒考取美名校先問「學費夠嗎」

記者廖福生／綜合報導
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吳君如和陳可辛育有一女。(取材自Instagram)
吳君如和陳可辛育有一女。(取材自Instagram)

金馬影后吳君如與陳可辛的女兒陳是知（Jillian）順利考入美國十大學府之一修讀表演科，九月份便正式入學。但搞笑的是，作為母親的吳君如竟不知道女兒先後報考了多間大學，直至女兒叫她一起到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計畫。

吳君如安慰的說：「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一，困難度超越中六合彩，其實她有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她選了有表演科選修的大學，也許受我和Peter（陳可辛）薰陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」

但開心之餘陳是知竟問吳君如一個有趣的問題，「前年她返香港放暑假時一家三口拍的廣告，夠不夠自己付4年學費？」讓吳君如啼笑皆非的說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：『不如暑假我返港拍多一個廣告幫補一下！』我也當場被她這番話感動。」

吳君如過去兩個月，不停香港、英國兩邊飛，照顧在英讀書的陳是知，還順道度假，兩母女猶如兩姊妹般無所不談，日子過得很輕鬆寫意，尤其開心見證女兒成長，先前才參加女兒的畢業典禮，轉瞬間陳是知已19歲，準備步入大學人生，也讓吳君如感慨萬分。

吳君如與女兒感情好。(圖／滾動工作室提供)
吳君如與女兒感情好。(圖／滾動工作室提供)

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