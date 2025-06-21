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趙露思「媽媽」又翻車 嫌粉絲「就這麼4個」被酸爆

娛樂新聞組／綜合報導
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才因倒賣粉絲禮物事件掉粉，曾黎又爆出失言風波。(取材自微博)
才因倒賣粉絲禮物事件掉粉，曾黎又爆出失言風波。(取材自微博)

48歲大陸女星曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思媽媽，兩人的超高顏值被譽為「最美母女檔」。近日，忙著拍攝新片的曾黎，被拍到對著等候的四個粉絲說「就這麼四個……」，被解讀為「嫌棄粉絲少」。這是她繼先前轉售粉絲禮物風波後，再度引爆爭議。

從路透視頻中可見，曾黎自保母車下車後，對著在現場等待的粉絲脫口，「就這麼四個…寥寥無幾的粉絲」，隨後叮囑「多熱啊，快回去」，但這番言論立即炸鍋，不少網友認為她在嫌棄等待的粉絲人數太少。

對此，有網友說，「有四個就不錯了」、「嫌少？下次連四個粉絲都沒有了」、「你見過自己把自己粉絲作沒的明星嗎？這次見到了」、「不珍惜自己的羽毛，誰也沒辦法」。

不過，也有人替她緩頰，認為這只是她與粉絲間的幽默互動，「這明顯開玩笑吧，曾黎對粉絲一直很好啊」、「這是在關心粉絲吧，不是還說了天太熱早點回去嗎」。

「曾黎四個寥寥無幾的粉絲」關鍵字，一度登上微博熱搜。

據悉，大家之所以如此關注，是因為曾黎此前曾捲入「粉絲禮物倒賣風波」，該事件令她單月掉粉超過10萬，商業報價銳減，被業界稱為「災難級公關」。

趙露思 微博

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