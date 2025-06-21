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觀影說劇／「寒戰1994」15秒宣傳片 神祕人獻聲惹尖叫

記者廖福生／綜合報導
「寒戰1994」首張海報曝光。(圖／大會提供)
「寒戰1994」首張海報曝光。(圖／大會提供)

電影「寒戰」系列新作「寒戰1994」，繼日前於坎城電影場刊中，首張概念海報亮相後，在今屆「2025上海國際電影節」場內播放了一段15秒宣傳片。一位身穿禮服的男士於晚宴上，對著在場同樣穿上禮服的同僚手足（劉俊謙飾），語重深長的道出：「各位同事，我希望最高行動代號，不會在我任內出現。」由於聲線隱約像吳彥祖口音，引發觀眾期待感。

影片中，聲音背後同時出現「寒戰」當年的經典對白「非常時期，非常方法」，而不同的電影畫面亦隨之閃現，包括李文彬（總警司）門牌、英國秘密情報局的徽號、黑社會拜關帝儀式、警車出動場面等，最後以「寒戰」為最高行動代號的檔案文件曝光，過往在系列中出現的角色人物背後都隱藏了不少機密，將會在這前傳系列會逐一揭露。

導演梁樂民亦解釋開拍兩集「寒戰」前傳系列的原因：「當江老闆（安樂電影公司老闆江志強）問我如果重拾這個寒戰系列，拍前傳會拍什麼時，我告訴江老闆其實在構思第一集時已有前傳的脈絡，我記得第一集戲中的廉政公署高級調查主任，質問當時的警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）時，已經道出了當年的O記主管李文彬在1995年，利用一個非常完美的臥底計劃，成功瓦解一個黑社會字頭，這就是我們開始「寒戰」前傳的起點。

不過，梁樂民指出，本次電影故事不局限於黑社會及香港警隊高層的權鬥，將以90年代眾多富商被綁架的其中一個傳聞作為點子，牽引出社會中各方陣營及最高權力核心的矛盾，包括富豪、黑社會、香港警隊等：「他們如何面對3年之後回歸的大時代？如何尋找一個平衡點，去爭取自己的最大利益？這個就是我們『寒戰1994』及『寒戰1995』的故事起點。」

而安樂電影公司老闆江志強也表示，其實在拍完「寒戰2」後，自己並未想到續集的墊子，後來先去拍了「梅艷芳」後，仍一直思考這個問題：「直至我們想到一個突破點才決定開拍，我們拍攝「寒戰」新一集，要給觀眾全新的視點，所以我們決定將時間軸由2012推前到回歸前2-3年。」

香港 梅艷芳

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