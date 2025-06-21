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汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

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汪峰牽了寧靜的手。（取材自微博）
汪峰牽了寧靜的手。（取材自微博）

中國53歲知名歌手汪峰2023年與章子怡結束8年婚姻，2024年與相差21歲的百萬知名網紅森林北傳出戀情。但6月18日晚上，汪峰和53歲、演過「孝莊秘史」的女星寧靜一起參加的綜藝，兩人在下樓梯的時候突然牽手，這個畫面立刻衝上熱搜。

南方娛樂網報導，事情要從綜藝裡的一個生日會說起，節目組為寧靜準備了無人機表演，汪峰主動參與策畫，現場他抱著吉他，深情對著寧靜唱了一首《你是我心愛的女孩》。

汪峰(左)用無人機載鑽戒向章子怡求婚。（取材自微博）
汪峰(左)用無人機載鑽戒向章子怡求婚。（取材自微博）

據報導，汪峰唱歌的時候兩人站得很近，下樓梯的時候，汪峰直接伸手牽了寧靜的手，後面李雪琴提醒寧靜許願，汪峰的手一直沒鬆開，寧靜平時給人感覺特別強勢，節目裡反而顯得挺溫柔。有人翻出汪峰以前追章子怡時，也是這麼突然開始對章子怡好，後來兩人真的在一起，現在汪峰對寧靜的樣子和當年追章子怡簡直一模一樣。有網友分析，這可能是汪峰一個人的熱情，寧靜只是出於禮貌配合。

汪峰(左)、章子怡離婚原因迄今眾說紛紜。（取材自微博）
汪峰(左)、章子怡離婚原因迄今眾說紛紜。（取材自微博）

另據搜狐報導，汪峰的情感經歷堪稱娛樂圈的傳奇。1998年至2000年間，汪峰與歌手筠子的初戀，女方2000年憂鬱自殺身亡，汪峰曾創作「青春」紀念；2003年至2004年，汪峰與四川台主持人閃婚，女方辭職北漂支持事業，婚姻僅維持1年；2004年至2006年，汪峰與18歲模特兒葛薈婕未婚生女「小蘋果」，分手後女方多次控訴汪峰出軌；2007年至2013年，汪峰與康作如隱婚6年生女汪璟怡，離婚時女兒僅8個月大。2015年至2023年，汪峰與章子怡世紀婚禮轟動娛樂圈，育有一子一女，離婚時稱「厭倦了婚姻修行」。

2024年，汪峰發13頁長文與90後網紅森林北公開戀情，強調「離婚生效前不認識森林北」，而兩人不到一年就分手了，網路議論，是不是因為汪峰的這些行為讓森林北傷心。

汪峰（右）和女友森林北一起在澳門看演唱會。（取材自微博）
汪峰（右）和女友森林北一起在澳門看演唱會。（取材自微博）

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