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李連杰說了…對女兒實施非常狠的軍訓「雞娃」教育

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李連杰對女兒實施的是「雞娃」教育。(圖：TVBS提供)
李連杰對女兒實施的是「雞娃」教育。(圖：TVBS提供)

李連杰近日在採訪中談到自己對女兒實施的是「雞娃」教育，他為，可能90%的「雞娃」家庭和他家比都不算「雞娃」，自己家「雞娃」非常狠，是軍訓一樣的模式。

所謂「雞娃」是中國的網絡流行詞，意指望子成龍的中產階級父母給孩子「打雞血」，要求孩子取得好成績、好前途。成就未如預期的孩子被謔稱為「爛尾娃」。

李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 (取材自Instagram)
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 (取材自Instagram)

綜合媒體報導，李連杰表示，他的孩子一天的行程安排就像軍訓似的：「6點鐘起床，10分鐘刷牙洗臉，10分鐘複習功課，一天就像一個軍訓似的，從早到晚的。」李連杰說，之所以對孩子要求嚴格，是希望孩子能夠超越他們。

據報導，李連杰的大女兒Jane (李苔蜜)曾直言，上哈佛不是為了自己，是為了讓父母有面子，上大學時她也完全不知道自己喜歡什麼，因為過往的人生都是為了完成媽媽的任務和讓爸爸李連杰開心。

李連杰反思了女兒的話，表示女兒大學畢業以後想做什麼都可以，只要是合法的，能讓她健康快樂的，她可以做任何想做的，這也是自己思維的一種改變。

李連杰與大女兒Jane。(本報資料照片)
李連杰與大女兒Jane。(本報資料照片)

報導指，Jane在洛杉磯出生，曾在巴黎、上海和夏威夷居住，小時候夢想是當美國女總統，2004年李連杰一家人經歷印尼海嘯，目睹天災的Jane感受極深，覺得應該回饋社會，跟著父親積極參與「壹基金」慈善工作。

李連杰2023年訪台時，Jane陪伴在他身邊，李連杰掩不住對她的驕傲。李連杰坦言成立「壹基金」也是用了Jane的生日，稱讚她從小成績就不錯，很乖，或許因此在書裡對她提到的沒那麼多，但Jane的表現讓他自豪，也感嘆過去忙拍戲，少陪在她的身邊，現在選擇要跟女兒們做朋友。

李連杰 成龍 洛杉磯

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