捲手表性暗示爭議 鳳凰傳奇曾毅「健康因素」取消演唱會

鳳凰傳奇曾毅(上圖右)手表(下圖)被指含性暗示元素，引發熱議。(取材自瀟湘晨報)

大陸組合「鳳凰傳奇」近期在中國各地舉辦「吉祥如意」巡演，但今日突然宣布6月27日至29日天津站取消，籌備中的洛陽站也終止，原因為男主唱曾毅「健康因素」，但網友不禁聯想到曾毅日前捲入手表表面涉性暗示爭議。

曾毅因曾在彩排過程中佩戴疑似含有「性暗示」元素手表，引發網絡熱議。據悉，「鳳凰傳奇全國後援會」於社交平台更新青島演唱會彩排照片，照片中曾毅佩戴手表品牌為「SEIKO」。手表被放大後表盤時刻樣式並非阿拉伯數字，而是一些「性暗示」動作，直接被罵上微博 「熱搜」。曾毅於6月13日在個人社交平台做出回應，表示：「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士（Rolex）。讓大家見笑了！」隨後，「鳳凰傳奇全國後援會」刪除了相關照片及視頻。

「鳳凰傳奇」男主唱曾毅。(取材自微博)

對於曾毅手表爭議，有網友認為與曾毅過往形象不符，不過也有人覺得表能賣就能戴，沒什麼大不了，反倒是曾毅因此被翻出曾在節目自曝情緒失控踹了員工一腳過往事，引網友批評。

「鳳凰傳奇」工作室於20日中午發聲明，表示醫生強烈曾毅停工休養，不得不取消演出，並對歌迷致歉，並保證工作室及主辦方會妥善處理善後工作後續也獲透過官方管道公布退票事宜。網友驚訝表示5天前在青島時看起來還好好的，說著「天津見」，對於突傳身體出狀況，紛紛表示健康重要，但也希望演唱會可採延期方式而不要直接取消。