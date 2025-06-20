我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛7青少年群毆華裔少女 被控謀殺未遂等重罪

計畫與哈佛大學和解？川普預告：可能下周達協議

捲手表性暗示爭議 鳳凰傳奇曾毅「健康因素」取消演唱會

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鳳凰傳奇曾毅(上圖右)手表(下圖)被指含性暗示元素，引發熱議。(取材自瀟湘晨報)
鳳凰傳奇曾毅(上圖右)手表(下圖)被指含性暗示元素，引發熱議。(取材自瀟湘晨報)

大陸組合「鳳凰傳奇」近期在中國各地舉辦「吉祥如意」巡演，但今日突然宣布6月27日至29日天津站取消，籌備中的洛陽站也終止，原因為男主唱曾毅「健康因素」，但網友不禁聯想到曾毅日前捲入手表表面涉性暗示爭議。

曾毅因曾在彩排過程中佩戴疑似含有「性暗示」元素手表，引發網絡熱議。據悉，「鳳凰傳奇全國後援會」於社交平台更新青島演唱會彩排照片，照片中曾毅佩戴手表品牌為「SEIKO」。手表被放大後表盤時刻樣式並非阿拉伯數字，而是一些「性暗示」動作，直接被罵上微博「熱搜」。曾毅於6月13日在個人社交平台做出回應，表示：「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士（Rolex）。讓大家見笑了！」隨後，「鳳凰傳奇全國後援會」刪除了相關照片及視頻。

「鳳凰傳奇」男主唱曾毅。(取材自微博)
「鳳凰傳奇」男主唱曾毅。(取材自微博)

對於曾毅手表爭議，有網友認為與曾毅過往形象不符，不過也有人覺得表能賣就能戴，沒什麼大不了，反倒是曾毅因此被翻出曾在節目自曝情緒失控踹了員工一腳過往事，引網友批評。

「鳳凰傳奇」工作室於20日中午發聲明，表示醫生強烈曾毅停工休養，不得不取消演出，並對歌迷致歉，並保證工作室及主辦方會妥善處理善後工作後續也獲透過官方管道公布退票事宜。網友驚訝表示5天前在青島時看起來還好好的，說著「天津見」，對於突傳身體出狀況，紛紛表示健康重要，但也希望演唱會可採延期方式而不要直接取消。

微博

上一則

看到賺到…朴載範台北唱到忘我「衣服全脫了」

延伸閱讀

看到賺到…朴載範台北唱到忘我「衣服全脫了」

看到賺到…朴載範台北唱到忘我「衣服全脫了」
財產不分丁柔安？胡瓜被爆夫妻貌合神離 曬恩愛打臉

財產不分丁柔安？胡瓜被爆夫妻貌合神離 曬恩愛打臉
康康出事了…差一步被撞死 上億財產全給嫩妻

康康出事了…差一步被撞死 上億財產全給嫩妻
香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客

香港啟德15場大型演唱會迎59萬人次 逾半內地、海外客

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
周思潔出席床墊活動。（圖／HEKA提供）

昔日玉女歌手近況曝光 64歲美成這樣 床照流出認想戀愛

2025-06-14 02:40
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45

超人氣

更多 >
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？