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趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

記者陳穎／綜合報導
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馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

大陸男星馮紹峰趙麗穎離婚已滿四年，近日雙方都傳出新戀情動向。馮紹峰早在去年底就被直擊與一名神祕女子親密同行、一起買咖啡，舉止相當甜蜜。如今又被中國狗仔「瓜田寒姐」拍到，他帶著同一位女子與好友李治廷等人聚餐，感情似乎進展到「見朋友」的階段。

這位新女伴雖穿著低調，僅以灰T與牛仔褲現身，但氣質出眾，被形容是「素顏美女」。聚餐結束後，眾人在餐廳門口聊天互動，她與友人們有說有笑，看得出來已融入馮紹峰的朋友圈。接著兩人又前往作家兼導演韓寒的汽車改裝店，女方自在與人閒聊，展現不俗的社交能力，而馮紹峰則在店外講電話。

據悉，該女子疑似為圈外人，非演員或公眾人物。2024年底曾被拍到與馮紹峰十指緊扣出行，這次是戀情再次曝光。她的外貌特徵被描述為「高䠷纖瘦、有混血感」，此前曾被誤認為演員周麟嘉，但已闢謠。

不讓前夫專美於前，趙麗穎的感情也傳來喜訊。上月她被拍到與台灣導演趙德胤熱戀中，據傳兩人經常相約海外見面，關係穩定。更有爆料指出趙德胤已取得她家的門禁卡，能自由出入，還與她與馮紹峰的六歲兒子相處融洽，宛如繼父。盡管戀情傳得沸沸揚揚，雙方至今仍未正式回應。

馮紹峰 趙麗穎

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