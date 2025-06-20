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向佐後空翻 粉底脫落成笑點 網：哪個牌子的 要避雷

娛樂新聞組／綜合報導
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向佐表演後空翻，沒想到失誤導致臉部著地，造成妝容大面積脫落。(取材自微博)
向佐表演後空翻，沒想到失誤導致臉部著地，造成妝容大面積脫落。(取材自微博)

近年來靠著前衛打扮吸引不少目光的香港男星向佐，近日以二代學員身分參加綜藝「無限超越班3」。不料在學員比武環節中，他自信滿滿表演後空翻，沒想到動作失誤導致臉部著地，造成妝容大面積脫落，畫面相當搞笑。不少網友還問他是用哪個牌子粉底液，「避雷向佐粉底液」一度登上熱搜。

香港01報導，從畫面中可見，參賽學員丁真和向佐在現場比武互動，前者使用健身器材，擺出如掌上壓般的動作，撐起身體吃水果，贏得全場掌聲。而在旁的向佐則是一臉自信滿滿，二話不說做出後空翻動作，但沒想到動作失誤，導致臉部著地，與地墊互相磨擦。

雖然動作失敗，向佐依然擺出帥氣Pose，氣勢不減。但有眼尖網友發現，他臉部妝容嚴重脫落，明顯呈現兩種不一樣的膚色，令不少網友紛紛詢問他用哪個牌子的粉底液，還說要「避雷」。也有網友讚他，「蹭掉一層仍自信滿滿」。

據悉，向佐這些年來從武術演員轉向綜藝，成為「搞笑擔當」，不少網友覺得他很有喜劇細胞，應該朝喜劇界發展。還有人說，向佐根本不是在故意搞笑，而是他本身就很搞笑，相關話題引起熱議。

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