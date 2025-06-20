我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：投票不是要這些

兒童夏季EBT福利 紐約州本周開始發放

嚇呆了？ 陳哲遠突遭女櫃姐「強抱」… 粉絲氣炸要求道歉

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳哲遠近年來人氣不斷攀升。(取材駔微博)
陳哲遠近年來人氣不斷攀升。(取材駔微博)

因和趙露思合演「偷偷藏不住」晉升男神的大陸男星陳哲遠，近年來人氣不斷攀升，新劇和代言接不完。近日，陳哲遠到西安出席化妝品牌線下活動，沒想到在大合照時，被一名櫃姐突然抱住，他當場露出錯愕表情，並一度身體僵硬。該視頻被傳上網後引起一陣撻伐。

從畫面中可見，在與品牌櫃姐合照的過程中，一名櫃姐突然轉身緊抱住陳哲遠，動作持續了數秒之久。當時，陳哲遠整個人收緊雙手往旁邊靠，但對方還是不放手，直到主持人介入才結束。從陳哲遠的表情可見，他是非常錯愕的，甚至一度僵硬不敢動。

有粉絲指出，陳哲遠目前仍處於鎖骨骨折的康復期，突如其來的擁抱可能對他的身體造成風險。

不少網友看了氣炸，痛批櫃姐「這完全是性騷擾」、「毫無職業素養，出來道歉，建議開除」，也有人認為品牌方應加強保障藝人基本安全與尊重。而陳哲遠未當場推開櫃姐的態度被網友評價為「體面」。

該櫃姐當晚就在小紅書發布手寫致歉信，自稱是陳哲遠「多年粉絲」，因情緒激動失控，未顧及藝人身體狀況和職業規範，並表示接受公司嚴肅批評教育。但有網友發現該櫃姐社群帳號關注陳哲遠只有短短幾天，質疑她是「假粉」。

陳哲遠被櫃姐抱住，表情相當錯愕。(取材駔微博)
陳哲遠被櫃姐抱住，表情相當錯愕。(取材駔微博)

性騷擾 趙露思 小紅書

上一則

趙露思「媽媽」又翻車？ 脫口稱粉絲「就這麼四個」 曾黎被酸爆

下一則

吳君如愛女獲美名校錄取「只收18人」想拍廣告貼補學費

延伸閱讀

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」

Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」
美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽

美國務院恢復國際生簽證面談 不符合1前提恐被拒簽
網傳陳哲遠爭番位 吳謹言新劇開機一延再延

網傳陳哲遠爭番位 吳謹言新劇開機一延再延

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
周思潔出席床墊活動。（圖／HEKA提供）

昔日玉女歌手近況曝光 64歲美成這樣 床照流出認想戀愛

2025-06-14 02:40
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
蔡琴歌聲動人。圖／宜辰整合行銷提供

蔡琴67歲開唱秀電臀舞 憶最愛的男人「泣不成聲」

2025-06-13 11:14

超人氣

更多 >
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍
避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法