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重錄舊歌遭控侵權 鄧紫棋：「六年版稅，一分沒有」

娛樂新聞組／綜合報導
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對前東家蜂鳥發出聲明要她下架歌曲，鄧紫棋強硬表示絕不下架。(取材自Instagram)
對前東家蜂鳥發出聲明要她下架歌曲，鄧紫棋強硬表示絕不下架。(取材自Instagram)

香港女歌手鄧紫棋2019年宣布跟合作11年的蜂鳥娛樂解約，日前她以長文分享長達六年版權之爭的過程，寫下「這不是一段復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的奇蹟」，控訴她所創作的歌曲「六年版稅，一分沒有」，曝光委屈和官司角力，同時宣告找到法律突破口，終於可以重錄舊作，蜂鳥音樂則發聲明指控鄧紫棋侵權，並要求48小時內下架。對此，鄧紫棋也無奈回應，也表明不會下架歌曲。

綜合媒體報導，鄧紫棋透過社群平台無奈表示，「與我的律師團隊聊完後，我們都無奈的攤手笑了。其實我不知道我還要回應什麼？」並強調重錄的法律依據已經非常充足，「這次的重錄，是嚴格依據我國(香港)的法定許可重錄的，我也依法支付報酬。」

報導指出，鄧紫棋進一步解釋，她所有作品的公播權，自她14歲起，也就是在與蜂鳥音樂合作之前，就已讓CASH協會代為管理，「所以這些重錄版本是合法地全球上架的。所以我不會下架歌曲。」

最後，鄧紫棋不忘反控前東家，「反倒是，蜂鳥聲明中既然有一句提到這次本質為著作權問題的事情，與藝人解約糾紛屬不同法律關係，又有一句提到『法律底線』和『契約精神』，那麼，可否請蜂鳥音樂先結算給我自2018 年10月到起，6年8個月間，我所有的合法版稅呢？還有我2019年解約前6個月左右的合法勞務費至今也是還沒收到的，能否先結算給我呢？麻煩了，謝謝。」

鄧紫棋 香港

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