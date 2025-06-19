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劉嘉玲合體周星馳 「大內密探零零發」經典台詞引回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲曬出與「星爺」周星馳親密合影，並附上「大內密探零零發」經典台詞。(取材自Instagram)
劉嘉玲曬出與「星爺」周星馳親密合影，並附上「大內密探零零發」經典台詞。(取材自Instagram)

香港女星劉嘉玲17日突然在社群平台曬出與「星爺」周星馳親密合影，並附上兩人當年合作喜劇「大內密探零零發」中經典台詞：「你肚子餓不餓啊？我煮碗麵給你吃啊！」瞬間喚醒粉絲滿滿的回憶與感動。

噓！星聞報導，照片中，劉嘉玲身穿印有「少林女足」LOGO的白色T恤，周星馳則戴著鴨舌帽與口罩，嬌羞地側躺在劉嘉玲肩膀上，雙手環抱著她。兩人重聚的畫面，不僅讓影迷回想起1996年賀歲片「大內密探零零發」的經典默契，也激起外界對他們未來再度合作的熱烈期待。

事實上，劉嘉玲曾在節目中分享拍攝「大內密探零零發」的趣事。當時周星馳希望她演出一場「一邊噴飯一邊說台詞」的喜劇橋段，但她坦言當時婉拒：「我不是喜劇演員。」即使星爺極力勸說「這樣觀眾會笑得很開心」，她仍堅持自己的演技原則。如今，劉嘉玲幽默表示：「現在的我可以演那個鏡頭了！」展現出資深演員的自信與成熟，令粉絲更加期待兩人再度攜手演出。

此外，周星馳目前正全力投入新片「少林女足的宣傳工作。這部融合武術與足球元素的作品，製作規模宏大，片場精心打造專業足球場景並搭配先進綠幕特效，力求呈現震撼視覺效果。日前，星爺親自邀請粉絲前往片場探班，展現出他一貫親切、接地氣的魅力，與粉絲零距離互動。

劉嘉玲 周星馳 香港

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