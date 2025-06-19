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「周遊記」刪光南寧美食 網友：周杰倫為好友報復公眾

娛樂新聞組／即時報導
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劉畊宏(左)、周杰倫(右)。 (本報資料照片)
劉畊宏(左)、周杰倫(右)。 (本報資料照片)

周杰倫的旅遊綜藝「周遊記」結束之戰，聚焦沙烏地吉達和廣西南寧。結果南寧部分，說好的美食全都「憑空消失」，整集節目55分鐘，沙烏地阿拉伯部分獨享將近40分鐘。許多網友猜測疑是劉畊宏日前與團隊在南寧一家知名米粉店拍攝時，被爆料要求店內清場，「這可能是周杰倫為兄弟出氣之舉」。

劉畊宏日前與團隊在南寧一家知名米粉店拍攝節目時，被爆料要求店內清場，導致一般消費者無法用餐，外傳該節目是「周遊記」第3季的錄製，團隊卻以「美食紀錄片」為名進行錄影，態度遭到批評，劉畊宏雖留言道歉，堅稱清場部分是造謠，但輿論早已發酵，連帶口碑直線下滑抖音帳號卻短短3天內掉粉超過900萬。

劉畊宏曾到南寧拍攝美食。(取材自微博)
劉畊宏曾到南寧拍攝美食。(取材自微博)

2025年6月「周遊記」第三季收官，南寧篇原計劃透過周杰倫的視角展示老友粉、竹竿舞等非遺文化，而觀眾發現，節目組在南寧站完全跳過了當地特色美食環節，這與往期節目「以美食串聯文化」的風格大相逕庭。網友對比發現，先前拍攝素材中周杰倫團隊確曾品嘗南寧美食，相關鏡頭因爭議被「雪藏」，有網友評論稱「周杰倫這是在為劉畊宏報復公眾」。

針對網友的「猜測」，節目組未正面回應。有評論指出，若屬實，此舉將嚴重損害節目公信力，南寧美食拍攝涉及商家協調、文化專家溝通等環節，最終「一刀切」刪除，導致前期付諸東流。南寧作為「嗦粉之都」，本可藉周杰倫IP提升國際影響力，但爭議後輿論反噬，甚至拖累南寧文旅推廣。

「周遊記」是一檔由周杰倫主導的新型全球戶外生活文化實境秀節目。(取材自微博)
「周遊記」是一檔由周杰倫主導的新型全球戶外生活文化實境秀節目。(取材自微博)

周杰倫 抖音 沙烏地阿拉伯

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