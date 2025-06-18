我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

網傳陳哲遠爭番位 吳謹言新劇開機一延再延

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳謹言傳產後接演的第一部作品是「御廷謠」。(取材自微博)
吳謹言傳產後接演的第一部作品是「御廷謠」。(取材自微博)

憑藉2018年古裝劇「延禧攻略」暴紅的吳謹言，去年主演「墨雨雲間」再度翻紅，卻在人氣正旺之時無預警宣布與男星洪堯結婚，之後並傳出懷孕生子，但當事人始終未證實。前不久，產後瘦身成功的吳謹言傳接演復出之作「御廷謠」，卻遲遲未開機，據悉，受阻原因疑與演員排位有關。而該劇男主傳是陳哲遠。

「御廷謠」改編自行烟烟小說「江山為聘」，講述了一個盡享天下盛名的英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌之戀，以及兩人在朝堂上的權謀暗湧、棋逢對手，一起踏上「掃黑」之路。

該劇原定為吳謹言一番大女主角劇，但資方堅持指定陳哲遠為男主角，並要求不接受二番，導致開機數度延期。起初傳出5月份開拍，但至今遲遲未有動靜。

近日，吳謹言的老闆于正在直播中表示，「因為投資方喜歡的男生他沒法接受二番呀！那我們不讓這個戲就老開不了啊。然後，換別的男生資方又不願意啊，平番在前也挺好的我覺得。」

盡管于正並沒有說出男主角姓名，但據傳該劇男主角正是演出「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠，而投資方相當看好他，不接受他排位在次後位置。另一方面，劇方卻希望平排但吳謹言要排序在前，雙方始終未能達成共識，導致開機延遲。最新消息是，「御廷謠」有望在7月開拍。

陳哲遠據傳深受資方喜愛，不接受二番要求。(取材自微博)
陳哲遠據傳深受資方喜愛，不接受二番要求。(取材自微博)

上一則

草莓內褲外露 最強老爸連恩尼遜搞笑：有點緊張

下一則

「摩登家庭」童星18歲了 公開自己是雙性戀

延伸閱讀

排位搞不定影響開機？ 吳謹言產後復出之作 因為「他」受阻…

排位搞不定影響開機？ 吳謹言產後復出之作 因為「他」受阻…
拍錯馬屁？上傳低調帥照被讚爆 王星越：這是我爸

拍錯馬屁？上傳低調帥照被讚爆 王星越：這是我爸
吳謹言產後復工首現身 少女纖腰超吸睛

吳謹言產後復工首現身 少女纖腰超吸睛
「延禧攻略」吳謹言超不科學 產後速秀少女水蛇腰　

「延禧攻略」吳謹言超不科學 產後速秀少女水蛇腰　

熱門新聞

伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00
周杰倫推出新歌「即興曲」。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫健康亮紅燈…他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

2025-06-12 11:22

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病