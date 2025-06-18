網傳陳哲遠爭番位 吳謹言新劇開機一延再延

吳謹言傳產後接演的第一部作品是「御廷謠」。(取材自微博)

憑藉2018年古裝劇「延禧攻略」暴紅的吳謹言，去年主演「墨雨雲間」再度翻紅，卻在人氣正旺之時無預警宣布與男星洪堯結婚，之後並傳出懷孕生子，但當事人始終未證實。前不久，產後瘦身成功的吳謹言傳接演復出之作「御廷謠」，卻遲遲未開機，據悉，受阻原因疑與演員排位有關。而該劇男主傳是陳哲遠。

「御廷謠」改編自行烟烟小說「江山為聘」，講述了一個盡享天下盛名的英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌之戀，以及兩人在朝堂上的權謀暗湧、棋逢對手，一起踏上「掃黑」之路。

該劇原定為吳謹言一番大女主角劇，但資方堅持指定陳哲遠為男主角，並要求不接受二番，導致開機數度延期。起初傳出5月份開拍，但至今遲遲未有動靜。

近日，吳謹言的老闆于正在直播中表示，「因為投資方喜歡的男生他沒法接受二番呀！那我們不讓這個戲就老開不了啊。然後，換別的男生資方又不願意啊，平番在前也挺好的我覺得。」