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陳可辛回憶「投名狀」拍攝一度崩潰 「飯像石頭難下嚥」

娛樂新聞組／綜合報導
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陳可辛執導的「投名狀」聚集了劉德華(左起)、李連杰、金城武三大咖。（取材自豆瓣電影）
陳可辛執導的「投名狀」聚集了劉德華(左起)、李連杰、金城武三大咖。（取材自豆瓣電影）

本屆上海國際電影節「陳可辛大師班」日前登場，作為本屆上影節三場「電影學堂」之一，陳可辛與現場觀眾分享電影創作的理念與心得，也談到2007年拍攝電影「投名狀」的艱辛過程。據該活動主持人編劇張冀表示，「投名狀」是陳可辛導演創作風格發生轉折的一部作品。

「『投名狀』是我拍過的最難的一部戲，也拍得最苦的一部戲。」揚子晚報報導，陳可辛說起當年拍「投名狀」時的艱苦依然很感慨，「這部電影之前，我從情愛、三角戀、關系等角度發出我對人生有疑惑的問號。」

據報導，當時他已經拍完「如果·愛」，「我的問號是，看了很多講情義的兄弟片，但好像沒法代入喝大酒、吃大肉那種義氣，因為我不喝酒。所以我還是會懷疑人性、懷疑友情，懷疑什麼是好人、壞人。」

「投資了那麼多錢，找了那麼大的明星，國際明星李連杰劉德華、金城武，要把三個男的放在一起，其實比三個女放在一起更難。」

報導指出，陳可辛笑稱，大家都以為三個女明星難搞，其實三個男明星可能會更難搞，「你一定要分開他們去聊劇本，不能坐在一起聊劇本，要一個一個聊。當然你對每個人都要講一番不同的話，不一定是騙他，但是也是『半真半假』。」

報導說，從「臥虎藏龍」、「英雄」到「十面埋伏」，那時候觀眾喜歡飛來飛去的、武俠的、純動作的大片。而請來了武術巨星李連杰的陳可辛，卻並不想在「投名狀」中上演太多「武戲」，「我不想有飛、吊鋼絲，當時跟武術團隊、所有的工作團隊都有很大的矛盾。」

矛盾一度大到他崩潰了，「拍了兩三周，結果是自己逃了，回去香港。因為三個大明星來了，坐在房車上，在零下20度的北京郊外，等了我一個禮拜，我都沒拍完其他動作場面。」

報導稱，陳可辛至今都還記得當時那種恐懼，「真的是吃不下飯，吃飯要用湯灌著，每一粒飯像石頭一樣。我看了醫生，拿了藥。君如跟我說，再不回去，你這一輩子都站不起來。」

報導指出，在「投名狀」中，李連杰有一句近年頗為出圈的台詞「我這一生如履薄冰。」2007年電影剛上映時，有人提意見，認為加了這句台詞就去不了三大電影節。但陳可辛覺得，自己拍戲的方式就是喜歡跟觀眾交流，不喜歡留白，喜歡把東西講得清清楚楚。

據報導，請大明星來表演，陳可辛又不甘於只拍一部純商業片；在市場允許的情況下，他希望盡量去做個人表達。「我也在不停地追，看現在的年輕人喜歡什麼。你永遠要平衡市場的走向、觀眾的心態、你自己在這個年齡的心態。電影一定要對自己真誠，這樣拍出來的一定會好看。但對自己真誠的時候，又要能服務他們，這是很難的。」

「某種程度，明星是我的一個工具，能夠幫我吸引觀眾。但往往他進來了，我又要把他改頭換面。觀眾不是看黃曉明、黎明，是看電影里的成東青、黎小軍。」在陳可辛眼裡，明星大多已經有固定形象，所以很難在片場裡去「調」，「大明星來了，就用他最大的魅力；我每次都試圖在大明星身上去找一些小秘密，換種方式寫進劇本。如果實在找不著，電影還能剪片。」陳可辛說，自己也不會拍很多條，「拍兩條、三條，沒有就沒有了，就回去改劇本，改到他能拍。」

李連杰 黃曉明 劉德華

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