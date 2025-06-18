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易烊千璽再搭雷佳音 化身李必現身「荔枝」全網沸騰

娛樂新聞組／綜合報導
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易烊千璽(左)客串「長安的荔枝」，和雷佳音再度合體。(取材自微博)
易烊千璽(左)客串「長安的荔枝」，和雷佳音再度合體。(取材自微博)

由雷佳音、岳雲鵬主演的電視劇「長安的荔枝」，自開播以來話題不斷。最新劇情中，雷佳音飾演的李善德在運送荔枝過程中累倒，被一名山中隱居的道士所救，讓人訝異的是，這位道士竟是易烊千璽在「長安十二時辰」中扮演的李必。「李必回來了」相關話題單日閱讀量衝破12億，也帶動劇集播放量飆升35%。網友紛紛感慨，「白月光長大了，還是白月光」。

易烊千璽6年前曾在「長安十二時辰」中主演經典角色李必（李長源），和雷佳音飾演的張小敬聯手解除了長安城的危機，如今，兩人在「長安的荔枝」中重逢，雷佳音成了荔枝使李善德，易烊千璽依然是道士李必。不同的是，他已從初入朝堂的青澀少年，蛻變為歷經滄桑的權謀智者。

李必出場時，以「長安十二時辰」中標誌性的素色道袍、玉冠束髮及手持拂塵的造型回歸，台詞「長安，竟是要去長安嗎？道祖慈悲」，與「長安十二時辰」形成直接呼應，成為跨時空的情感紐帶。劇中，李必提到李善德與「某位舊友」（張小敬）面容相似，更是串連「長安宇宙」時空。

相較於6年前的青澀，易烊千璽的文言台詞處理更顯從容，特寫鏡頭中的眉間微蹙、拂塵輕揮等細節，則展現了角色歷經世事的隱忍與悲憫。

有網友評論，「易烊千璽的出現讓整部劇瞬間昇華，難道這是導演的暗示？還是粉絲的心願成真？」但也有人質疑，藉角色「售後」炒熱話題，擔心會影響劇情的連貫性。

不過，易烊千璽的出現還是引爆話題，短短幾小時，相關話題就衝上了熱搜第一，單日閱讀量更是突破12億。

6年前的易烊千璽是初入朝堂的青澀少年。(取材自微博)
6年前的易烊千璽是初入朝堂的青澀少年。(取材自微博)

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