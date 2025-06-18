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每年2億人民幣零用錢？黃聖依離婚曝：豪門像楚門世界

記者陳慧貞／綜合報導
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黃聖依曾有「最美星女郎」封號。（取材自微博）
黃聖依曾有「最美星女郎」封號。（取材自微博）

有「最美星女郎」封號的42歲女星黃聖依，過去演過周星馳電影「功夫」，去年她和富商老公楊子參加實境秀「再見愛人4」決定離婚，當時節目中一度傳出她在這段豪門婚姻中擁「每年2億人民幣（約2782萬美元）零用錢」，近日她和媽媽上節目終於揭露真相。

黃聖依近日偕媽媽一起上實境節目「是女兒是媽媽2」，她澄清當年結婚，不僅沒收任何聘金，連正式婚宴都沒辦，甚至連冰箱、鋼琴等嫁妝，都是由娘家自費添購。

對於八卦傳言「每年有2億人民幣零用錢」，黃聖依澄清並非「零用錢」，而是在參加訪談時，提到公司內部有某些專案上的資金使用權，豈知整段話被斷章取義，成了「零用錢」，她說：「這不是零用錢，之前的訪談說的其實是整段，但被截取了片段。」也因一段話被曲解，導致之後她被渲染成揮金如土，黃聖依無奈透露其實豪門生活並非如外界想像。

黃聖依透露，與楊子17年的婚姻曾深陷「控制」陰影，她坦言過去生活如「楚門的世界」，連日常花費都需報備，所有財產都由老公支配，和外界傳言有極大落差，據了解，她和楊子斷開17年婚姻後，已將部分個人資產取回，與楊子所生的2個兒子，目前也跟著她一起生活。

周星馳

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