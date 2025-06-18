也是書法高手…「片名專業戶」潘粵明：書畫是討好自己的方式

潘粵明喜歡畫畫和書法。（取材自微博）

娛樂圈有很多愛寫書法的演員，潘粵明也是其中一個。近日，他在影城「超級娛樂權益日」活動上當場作畫，受訪時表示，「無論是畫畫還是書法，技法不是最重要的，表達才是」，而書畫是他「討好自己」的方式。

揚子晚報報導，潘粵明是有名的「片名專業戶」，他主演的鬼吹燈系列五部作品「怒晴湘西」、「龍嶺迷窟」、「雲南蟲谷」、「昆侖神宮」、「南海歸墟」，片名都是他親手創作的。還有「你是我的榮耀」、「突圍」等劇名也出自潘粵明之手。

據悉，他還會根據影片不同風格和氣質，設計出相異字體，可說是相當有才華。

潘粵明表示，受到父親影響，上學時每年都會參加學校書法比賽，那時就種下了這個愛好，而現在寫字畫畫主要是用來解悶，「人人都有討好自己的方式，書法對我來說就是解壓。重要的不是技法，而是表達」。

被問到以後會不會想要開畫展，潘粵明表示，「開展還是有必要的，要先攢夠作品，現在手稿已經攢了差不多上千幅了」。

其實，演藝圈內的書法高手不在少數，包括劉曉慶 、唐國強、陳道明、趙忠祥等老戲骨，都曾經辦過書法展，徐靜蕾、孫儷 、張鐵林、夏雨、趙本山等也都會寫書法。