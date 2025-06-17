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曾挨酸最醜港姐 胡杏兒「蠻好的人生」搖身最美小三

記者陳慧貞／即時報導
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胡杏兒(右)在「蠻好的人生」中飾演介入高鑫婚姻的小三。(圖／愛爾達電視提供)
胡杏兒(右)在「蠻好的人生」中飾演介入高鑫婚姻的小三。(圖／愛爾達電視提供)

孫儷主演都市劇「蠻好的人生」播出後，短影音平台討論度火熱，相關影片累積播放量更狂破90億次，劇中扮演小三的胡杏兒也因該劇再度翻紅、話題十足，提及接演這部戲的契機，她表示當得知扮演第三者時，一度懷疑自己是否有小三魅力，笑說：「一般我都是演正宮的，讀完劇本後，我覺得這個角色最厲害的地方是『錯的時候還是很理直氣壯』吧！」

戲裡，孫儷發現教授老公(高鑫飾)可能外遇，正尋著蛛絲馬跡遍尋小三時，胡杏兒採直球對決正面迎戰，令人見識到第三者的「理直氣壯」，她說：「因為角色真的不覺得自己哪裡有問題，她打從心底認為如果兩個人感情出了問題，是他們的問題，不然誰進來都破壞不了。」

45歲胡杏兒是選美出身，19歲參加比賽時，卻因嬰兒肥加上略暴牙，被冠上「最醜港姐」封號，但她未外界批評而氣餒，多年來透過自己的努力與精湛演技，在演藝路上站穩腳步，2015年底與富商李乘德結婚，據說老公是身家過億的豪門貴公子，擁有獵人頭公司並涉足夜店投資的企業家，隨著她在中國內地發展，老公還斥資逾2.3億港元在北京購置房產，夫妻帶著3個兒子和公婆同住。

胡杏兒和孫儷在戲裡水火不容、針鋒相對，戲外感情卻非常好，由於拍攝地點在孫儷家鄉上海，身為本地人，孫儷推薦不少美食，還會相約一起吃飯，胡杏兒到廈門拍戲，孫儷還推薦瑜伽老師給她，2人私下的好交情不言而喻。

胡杏兒與老公李乘德結婚10年相當恩愛。(取材自微博)
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胡杏兒在「蠻好的人生」中飾演最美小三「邱麗蘇」。(圖／愛爾達電視提供)
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「蠻好的人生」孫儷飾演保險女王「胡曼黎」。(圖／愛爾達電視提供)
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胡杏兒與老公李乘德結婚10年相當恩愛。圖／摘自微博
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