觀影說劇／朱一龍、吳磊練出一身肌肉 扮討海人救英軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
講述中國漁民營救英軍戰俘的電影「東極島」近日官宣定檔，朱一龍、吳磊、倪妮三位主演在片中徹底顛覆以往形象，「野張力」拉滿。
新快報報導，電影改編自真實事件，由管虎、費振翔執導，朱一龍和吳磊飾演漁民兄弟檔，本在海上撈寶，卻巧遇被擊沉的日本貨輪，上面還載有1816名英軍戰俘，兄弟倆見狀決定救人。
從曝光的預告可以看出，朱一龍浴血搏殺、吳磊深潛搏浪的畫面都極具力量感，倪妮飾演的阿花立於船頭一聲怒吼的場景更是被指「隔著螢幕都能感受到那股狠勁兒」。據悉，三位主演為了貼合漁民角色，徹底顛覆以往形象，汗濕的小麥色皮膚、健碩的肌肉線條、粗糲質樸的造型都堪稱前所未見。同時，為了挑戰高強度的水下深潛動作戲，朱一龍、吳磊更是提前一個多月進組訓練，從閉氣、潛水、水下動作到船務訓練，只為呈現出「靠海吃飯的人」的生命質地。
此外，楊皓宇、陳明昊、倪大紅三位戲骨演員加盟也是一大亮點。楊皓宇飾演保長李元興，一句反覆出現的「忍一忍」，暗藏著頗多無奈。陳明昊飾演島上的教書先生陳先生，看起來似乎不是島上的人，卻為島上人的命運帶來變數。
倪大紅飾演吳老大，不怒自威，穩如磐石，不多言卻擋在眾人的最前方，盡力庇護島上的眾多漁民。而曾演出「綠箭俠」（Arrow）、「麥地奇家族」（Medici）的威廉．富蘭克林-米勒（William Franklyn-Miller），從曾經網友口中的「世界第一美少年」化身一位經歷生死、流落異鄉的英軍戰俘，也為故事增添了獨特的視角和國際色彩。
上一則
歐陽娜娜慶25歲 爸爸歐陽龍「破梗」毀驚喜雷翻全家
下一則
FB留言